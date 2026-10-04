A candidata a deputada estadual Flávia Lancha (PSD) votou na manhã deste domingo, 4, na Escola Estadual "Adalgisa de São José Gualtieri", no Parque Progresso, em Franca.

Flávia chegou ao local de votação por volta das 9h50 acompanhada do marido, Gabriel de Oliveira, e do Diretor Marcos, que foi seu candidato a vice-prefeito nas eleições municipais de 2020.

A votação ocorreu sem intercorrências e durou poucos minutos.

Candidata fala em confiança após campanha