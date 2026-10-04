A candidata a deputada estadual Flávia Lancha (PSD) votou na manhã deste domingo, 4, na Escola Estadual "Adalgisa de São José Gualtieri", no Parque Progresso, em Franca.
Flávia chegou ao local de votação por volta das 9h50 acompanhada do marido, Gabriel de Oliveira, e do Diretor Marcos, que foi seu candidato a vice-prefeito nas eleições municipais de 2020.
A votação ocorreu sem intercorrências e durou poucos minutos.
Candidata fala em confiança após campanha
Após registrar o voto, Flávia avaliou de forma positiva a campanha eleitoral e destacou o apoio recebido durante a corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.
“Trabalhei muito, fiz tudo o possível e minha expectativa é a melhor. As pessoas vieram até mim dizendo que estão comigo. É algo que dá uma motivação maior”, afirmou.
Expectativa pela apuração
Com o encerramento da votação previsto para as 17h, a candidata também comentou a ansiedade pela divulgação dos resultados.
“As próximas horas são de segurar o coração. Eu brinco que esse é o dia mais longo do ano. Principalmente depois das 17 horas”, disse.
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