A candidata à reeleição para a Assembleia Legislativa de São Paulo, Delegada Graciela (PL), votou no início da tarde deste domingo, 4, na Escola Estadual "Torquato Caleiro", na região central de Franca.
A parlamentar chegou ao local acompanhada do marido e de dois assessores parlamentares. Durante a passagem pela escola, foi cumprimentada por eleitores e apoiadores, que manifestaram apoio à sua candidatura.
Graciela votou na seção 330. Apesar da movimentação intensa registrada no colégio eleitoral, a fila na seção da candidata era pequena no momento de sua chegada.
Após registrar o voto, a deputada deixou o local e informou que acompanharia a apuração dos resultados em casa.
Candidata destaca campanha e apoio recebido
Após votar, Delegada Graciela afirmou estar confiante no resultado das urnas e agradeceu o apoio recebido durante a campanha eleitoral.
“Estou muito confiante. O trabalho foi intenso. Quero agradecer a todos pela recepção, pelo carinho que tive em cada momento da minha campanha. Foi maravilhoso e não tenho palavras para agradecer à população de Franca e região. Está nas mãos de Deus agora. Muito obrigada”, declarou.
Atual deputada estadual, Graciela disputa a reeleição para mais um mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo representando Franca e a região.
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