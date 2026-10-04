A candidata à reeleição para a Assembleia Legislativa de São Paulo, Delegada Graciela (PL), votou no início da tarde deste domingo, 4, na Escola Estadual "Torquato Caleiro", na região central de Franca.

A parlamentar chegou ao local acompanhada do marido e de dois assessores parlamentares. Durante a passagem pela escola, foi cumprimentada por eleitores e apoiadores, que manifestaram apoio à sua candidatura.

Graciela votou na seção 330. Apesar da movimentação intensa registrada no colégio eleitoral, a fila na seção da candidata era pequena no momento de sua chegada.