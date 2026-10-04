O primeiro registro de crime eleitoral em Franca durante o primeiro turno das Eleições 2026 ocorreu na manhã deste domingo, 4. Uma mulher foi detida pela Polícia Militar após ser flagrada distribuindo santinhos de uma candidata nas proximidades de um colégio eleitoral.

Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu nas imediações do Colégio Jesus Maria José, na rua Francisco Marques, na Vila São Sebastião.

A suspeita teria sido inicialmente identificada por um fiscal de partido, que acionou a polícia. Os militares compareceram ao local e conduziram a mulher até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) para o registro da ocorrência.