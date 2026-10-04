A candidata a deputada federal Cynthia Milhim (MDB) votou na manhã deste domingo, 4, no Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), em Franca.
Acompanhada de sua equipe de campanha, Cynthia chegou ao local de voto por volta das 10h, acompanhada do prefeito Alexandre Ferreira (MDB). A primeira-dama cumprimentou populares que se encontravam em frente ao local e adentrou a instituição.
Já na sua seção, a de número 30, Cynthia aguardou por alguns minutos na fila, até que foi convidada à passar na frente dos demais para realizar seu voto, por ser candidata.
Dentro da sala, o voto foi rápido. A candidata finalizou em questão de minutos e posou para foto após o ato eleitoral, além de compartilhar sua opinião sobre a importância do voto francano.
“Franca precisa ter alguém que vá falar por ela, que vá lutar por ela, alguém da terra, alguém que ame essa cidade, que mora nessa cidade, que fez a sua família aqui e que vai dar todo o seu melhor para o melhor da nossa cidade”, disse.
Em relação às expectativas para as candidaturas na eleição, Cynthia as descreveu como “intensas”.
“A expectativa hoje é muito forte, é muito intensa, não só por Franca, mas também pelo nosso país, pelo futuro do nosso país, pelo futuro da nossa democracia. A expectativa é que Franca tenha entendido o nosso recado, o recado da união, o recado de todos juntos, para que a gente possa fazer uma Franca ainda melhor”, concluiu.
Prefeito Alexandre votou na sequência
Votando na Escola Estadual "Capitão José Pinheiro de Lacerda", o prefeito Alexandre Ferreira, que acompanhou a primeira-dama Cynthia Milhim durante o voto, foi acompanhado pela mulher na sequência.
O prefeito votou na seção 77 e permaneceu na fila por alguns minutos, conversando com populares, cumprimentando os demais que ali estavam e conversando com sua equipe que o acompanhava.
Seu voto não durou mais que dois minutos. Alexandre também posou para foto, além de convidar a primeira-dama Cynthia Milhim para uma foto juntos, a quem já declarou voto publicamente e levava o adesivo de campanha no peito.
Mais uma vez, o prefeito reforçou a importância do voto em candidatos de Franca para que a cidade tenha representatividade em São Paulo e em Brasília.
“O voto de todos nós é muito importante para que a gente possa ter uma deputada federal lá em Brasília e deputadas estaduais em São Paulo. É importante para que a gente possa trazer recursos, para que a gente possa ter representatividade, para que a gente possa ser representado mesmo, na acepção da palavra, para colocar Franca no mapa da política lá em Brasília e lá em São Paulo, para que a gente possa oferecer uma melhor condição para quem vive aqui, na nossa cidade e na nossa região”, afirmou.
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