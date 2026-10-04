Acompanhada de sua equipe de campanha, Cynthia chegou ao local de voto por volta das 10h, acompanhada do prefeito Alexandre Ferreira (MDB). A primeira-dama cumprimentou populares que se encontravam em frente ao local e adentrou a instituição.

A candidata a deputada federal Cynthia Milhim (MDB) votou na manhã deste domingo, 4, no Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), em Franca .

Já na sua seção, a de número 30, Cynthia aguardou por alguns minutos na fila, até que foi convidada à passar na frente dos demais para realizar seu voto, por ser candidata.

Dentro da sala, o voto foi rápido. A candidata finalizou em questão de minutos e posou para foto após o ato eleitoral, além de compartilhar sua opinião sobre a importância do voto francano.

“Franca precisa ter alguém que vá falar por ela, que vá lutar por ela, alguém da terra, alguém que ame essa cidade, que mora nessa cidade, que fez a sua família aqui e que vai dar todo o seu melhor para o melhor da nossa cidade”, disse.