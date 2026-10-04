Eleitores enfrentram fila e um pouco de lentidão na seção 313 da Escola "Frei Germano", na rua Fued Zacarias Cury, no bairro Parque Progresso, em Franca, na manhã deste domingo, 4, de eleição.

Segundo Andrea Oliveira, apoiadora de logística, uma urna apresentou lentidão no início da votação. Fiscais foram acionados e funcionários da Justiça Eleitoral estiveram no local para verificar o equipamento. Não foi necessária a troca da urna.

Ainda de acordo com os mesários, a seção concentra um número maior de eleitores idosos, que têm apresentado um pouco mais de dificuldade para concluir a votação por causa da quantidade de candidatos e números que precisam ser digitados.