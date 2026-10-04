Tem gente que trabalhou 30, 35, 40 anos (ou até mais) e só descobre que uma parte da própria vida profissional “sumiu” quando decide pedir aposentadoria.
O emprego existiu. O salário foi recebido. A contribuição foi descontada. A roça existiu. O trabalho insalubre também. Às vezes houve até processo trabalhista reconhecendo um vínculo.
Mas o sistema não conta a história do jeito que a pessoa viveu.
E aí nasce uma pergunta que deveria vir antes de “quando eu vou me aposentar?”: O seu CNIS está certo?
1. O que é CNIS?
CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É nele que o INSS reúne, ou pelo menos deveria reunir, os vínculos de trabalho, as remunerações e as contribuições previdenciárias de cada segurado.
Só que existe um detalhe que muita gente esquece.
Hoje, praticamente tudo está informatizado. Você entra no Meu INSS, clica, consulta, baixa um extrato e parece que aquela tela sempre existiu.
Não existiu.
Durante muitos anos, boa parte das informações previdenciárias ficou registrada em fichas, formulários, livros, papéis e arquivos físicos. Quando esses dados começaram a migrar para os sistemas informatizados, era preciso que toda aquela história também chegasse corretamente aos computadores.
E será que chegou tudo?
Nem sempre.
Alguma informação pode ter ficado pelo caminho nessa migração. Um vínculo pode não ter sido levado corretamente para o sistema. Um salário pode ter desaparecido. Uma contribuição pode não ter sido identificada. E, mesmo depois da informatização, outras inconsistências continuaram podendo acontecer ao longo do tempo.
Por isso, em linguagem simples, o CNIS deveria funcionar como uma espécie de prontuário da sua vida previdenciária.
Deveria.
Porque existe uma diferença importante entre a vida que você viveu e a vida que o computador do INSS consegue enxergar.
E é justamente aí que mora o problema: a sua história previdenciária pode ser muito maior do que aquilo que aparece na tela.
2. Comece pelo começo
Abra o Meu INSS, baixe o extrato CNIS e confira empresa por empresa.
Veja a data de entrada. A data de saída. Os salários. As contribuições. Os benefícios. Compare tudo com a Carteira de Trabalho, holerites, carnês e documentos que você guardou.
Um vínculo que aparece com três anos, quando durou cinco, não é apenas um erro cadastral.
Pode representar dois anos a menos na contagem.
E salário errado também importa.
Afinal, aposentadoria não é apenas descobrir quando você poderá se aposentar. É também saber quanto poderá receber.
Mas é justamente aqui que a análise começa a ficar interessante.
3. Nem tudo que pode contar está pronto no CNIS
Quem trabalhou na roça, por exemplo, pode ter períodos rurais que precisam ser reconhecidos e comprovados.
Dependendo da época, da forma de trabalho e da categoria do segurado, podem entrar autodeclaração, cadastro e documentos relacionados à atividade rural. O próprio INSS prevê documentação específica para essa comprovação.
Imagine alguém que começou a trabalhar ainda jovem com a família no campo e, anos depois, mudou para a cidade.
Se essa pessoa olhar apenas para os empregos urbanos que aparecem no CNIS, poderá concluir que tem menos tempo do que realmente pode possuir.
A vida profissional pode ter começado muito antes do primeiro registro que aparece no aplicativo.
4. “Ganhei a ação trabalhista. Então está resolvido?”
Não necessariamente.
Imagine outra situação.
A pessoa trabalhou sem registro. Entrou com uma ação trabalhista e a Justiça reconheceu aquele vínculo ou diferenças de remuneração.
Ela pensa:
“Pronto. Agora esse tempo já está valendo para o INSS.”
Só que as coisas podem não ser tão automáticas assim.
Pelas regras administrativas atuais do INSS, a reclamação trabalhista transitada em julgado, por si só, não produz automaticamente todos os efeitos previdenciários. O INSS faz sua própria análise e, conforme a situação, verifica também a existência de documentos contemporâneos capazes de demonstrar aquilo que foi reconhecido na Justiça do Trabalho.
Em outras palavras: ganhar uma ação trabalhista e colocar aquele período corretamente na vida previdenciária são situações relacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa.
5. E se o trabalho era especial (insalubre)?
Aqui mora outra armadilha.
Você abre o CNIS e encontra perfeitamente o nome da fábrica, hospital, indústria ou outra empresa onde trabalhou.
Ótimo.
Mas onde está escrito, naquele simples vínculo, que você trabalhava exposto a ruído excessivo, agentes químicos, vírus, bactérias ou outros agentes prejudiciais à saúde?
É aí que entram documentos específicos, principalmente o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, utilizado para demonstrar a exposição a agentes nocivos.
Portanto, pode existir um vínculo aparentemente perfeito no CNIS e, mesmo assim, estar faltando justamente a informação que pode mudar a análise da aposentadoria.
Percebe?
Conferir o CNIS não é apenas verificar se o nome da empresa está escrito corretamente.
6. E tem mais...
Quem trabalhou no serviço público e esteve vinculado a um Regime Próprio de Previdência Social pode precisar verificar a Certidão de Tempo de Contribuição, a CTC, documento utilizado para levar tempo de um regime previdenciário para outro.
Quem recolheu como MEI, pelo Plano Simplificado de 11% ou como segurado facultativo de baixa renda com 5% também merece atenção.
Dependendo da finalidade daquele período, pode haver necessidade de complementação para 20%. O próprio INSS prevê hipóteses de complementação das contribuições reduzidas, inclusive para determinadas aposentadorias por tempo de contribuição e para contagem recíproca entre regimes.
Quem teve mais de um NIT, PIS, Pasep ou NIS deve verificar se vínculos e contribuições ficaram espalhados em inscrições diferentes.
Quem recebeu benefício por incapacidade precisa conferir os afastamentos.
Quem trabalhou em dois lugares ao mesmo tempo deve analisar os vínculos concomitantes e as respectivas remunerações.
Pode existir ainda tempo de serviço militar, períodos reconhecidos judicial ou administrativamente e outras situações que simplesmente não saltam aos olhos quando alguém abre o CNIS durante cinco minutos.
Por isso, CNIS não deveria ser apenas “olhado”.
Ele precisa ser interpretado.
7. “Mas eu arrumei tudo na simulação do Meu INSS...”
E aqui talvez esteja uma das maiores armadilhas.
A pessoa entra na calculadora do Meu INSS, acrescenta um vínculo que estava faltando, modifica uma informação e aparece na tela que já poderia se aposentar.
Pronto?
Não.
O próprio INSS informa que a simulação permite incluir vínculos e alterar determinados dados para fazer o cálculo, mas o resultado serve apenas para consulta e não garante o direito à aposentadoria.
8. Uma coisa é alterar a simulação. Outra coisa é corrigir o cadastro.
Na simulação, você pode dizer ao sistema:
“Considere que eu trabalhei aqui.”
Na hora de pedir a aposentadoria, poderá ser necessário demonstrar:
“Eu realmente trabalhei aqui e consigo provar.”
Parece uma diferença pequena.
Não é.
Pode ser a diferença entre uma expectativa aparecendo na tela e um direito efetivamente reconhecido.
9. Compare o CNIS com a sua vida
Antes de apertar o botão “Pedir Aposentadoria”, faça um exercício.
Não olhe apenas para o computador.
Olhe para trás.
Onde você trabalhou? Quando começou? Quanto recebia? Trabalhou na roça? Houve exposição a agentes nocivos? Teve ação trabalhista? Trabalhou no serviço público? Possui mais de um número de inscrição? Contribuiu como autônomo, MEI ou facultativo? Recebeu benefício do INSS? Algum período simplesmente desapareceu?
Essa comparação pode revelar muito mais do que qualquer calculadora automática.
E não deixe para procurar documentos antigos somente depois de um indeferimento.
O tempo não apaga apenas lembranças.
Ele fecha empresas. Some com documentos. Dificulta a localização de registros. Faz desaparecer provas que um dia estavam ao alcance da mão.
Se houver divergências no CNIS, períodos faltantes, atividade rural, tempo especial, ação trabalhista ou qualquer situação capaz de modificar o tempo de contribuição, o valor do benefício ou a melhor regra de aposentadoria, procure um advogado especialista em Direito Previdenciário de sua confiança antes de fazer o pedido.
Porque, no fim das contas, talvez o maior problema não seja descobrir que ainda falta tempo para você se aposentar.
É descobrir que o tempo já passou.
O trabalho já foi feito.
A contribuição já aconteceu.
Só o INSS ainda não conhece a sua história inteira.
Tiago Faggioni Bachur é advogado e professor especialista em Direito Previdenciário. Autor de obras jurídicas
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