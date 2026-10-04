Tem gente que trabalhou 30, 35, 40 anos (ou até mais) e só descobre que uma parte da própria vida profissional “sumiu” quando decide pedir aposentadoria.

O emprego existiu. O salário foi recebido. A contribuição foi descontada. A roça existiu. O trabalho insalubre também. Às vezes houve até processo trabalhista reconhecendo um vínculo.

Mas o sistema não conta a história do jeito que a pessoa viveu.