Ter um deputado estadual ligado a Franca significa ter um representante na Alesp para acompanhar de perto as demandas da cidade e da região. É no Legislativo paulista que são discutidas leis, fiscalizadas ações do Governo de São Paulo e definidas decisões que envolvem o orçamento estadual. O parlamentar também pode cobrar investimentos, acompanhar obras e serviços e indicar recursos para municípios e entidades, por meio de emendas parlamentares, desde que atendidas as regras legais.

É a partir dessa possibilidade de representação que se insere a campanha Franca Tem Voz. O movimento busca conscientizar a população sobre a importância de eleger candidatos genuinamente ligados a Franca e à região para as cadeiras de deputado estadual e federal. A iniciativa pretende voltar a eleger um deputado federal da cidade para a Câmara dos Deputados, em Brasília (DF) após cerca de 20 anos, além de ampliar a representação regional na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Para a eleição deste ano, a região conta com dez candidatos a deputado estadual: Alexandre Tabah (Novo), Cristiany de Castro (Republicanos), Delegada Graciela (PL), Flávia Lancha (PSD), João Pedro Cardoso (Missão), Jonas Carvalho (Mobiliza), Marcos Ferreira (PSB), Paula Moiséis (Cidadania), Professora Priscila (PT) e Roberto Baldochi (Podemos).