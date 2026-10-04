Eleito para representar a população na Câmara dos Deputados, em Brasília, o deputado federal tem entre suas principais funções criar e alterar leis, fiscalizar o governo federal e participar da definição do Orçamento da União. O mandato também permite direcionar recursos para municípios e articular demandas regionais junto a ministérios e órgãos federais.

É nesse contexto que a campanha Franca Tem Voz busca conscientizar a população sobre a importância de votar em candidatos com base eleitoral em Franca e região. A iniciativa tem como objetivo voltar a eleger um deputado federal em Brasília após um hiato de cerca de 20 anos e aumentar a representação regional na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Na disputa para deputado federal, concorrem Cynthia Milhim (MDB), Daniel Bassi (PSD), Gilson de Souza (PSB), Guilherme Cortez (Psol), Guilherme Ubiali (PSDB), João Rinoceronte (PSDB), João Rocha (União Brasil), Mariana Negri (PT), Rogério Chimionato (Missão) e Sidney Elias (Novo).

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