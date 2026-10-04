Mais de 250 mil eleitores da região de Franca participam neste domingo, 4, do primeiro turno das Eleições 2026, em uma das votações mais complexas dos últimos anos. Os brasileiros irão escolher presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual, totalizando seis votos na urna eletrônica. Só em Franca, são 241.708 eleitores.

Em todo o Brasil, são 158,7 milhões de eleitores aptos a votar. São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país, com 34,1 milhões de votantes, o equivalente a cerca de 21,5% do eleitorado nacional.

Na região de Franca, o pleito mobiliza eleitores de municípios como Franca, Batatais, Ituverava, Pedregulho, Rifaina, Jeriquara, Cristais Paulista, Restinga, Patrocínio Paulista, São José da Bela Vista e Ribeirão Corrente, entre outros.

Disputa movimenta Franca