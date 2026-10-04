Mais de 250 mil eleitores da região de Franca participam neste domingo, 4, do primeiro turno das Eleições 2026, em uma das votações mais complexas dos últimos anos. Os brasileiros irão escolher presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual, totalizando seis votos na urna eletrônica. Só em Franca, são 241.708 eleitores.
Em todo o Brasil, são 158,7 milhões de eleitores aptos a votar. São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país, com 34,1 milhões de votantes, o equivalente a cerca de 21,5% do eleitorado nacional.
Na região de Franca, o pleito mobiliza eleitores de municípios como Franca, Batatais, Ituverava, Pedregulho, Rifaina, Jeriquara, Cristais Paulista, Restinga, Patrocínio Paulista, São José da Bela Vista e Ribeirão Corrente, entre outros.
Disputa movimenta Franca
Além da corrida presidencial e da disputa pelo Governo de São Paulo, a eleição deste ano tem forte impacto regional.
Franca conta com candidatos próprios na disputa por vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Entre os nomes mais conhecidos estão a deputada estadual Delegada Graciela (PL), que busca a reeleição, e candidatos como Flávia Lancha (PSD), Cristiany de Castro (Republicanos) e Professora Priscila (PT).
Na corrida para deputado federal, a cidade também tem representantes na disputa, como Daniel Bassi (PSD), Cynthia Milhim (MDB), João Rocha (União Brasil), Mariana Negri (PT) e Guilherme Cortez (Psol), entre outros.
A expectativa é que a região mantenha representação política em Brasília e na Assembleia Legislativa a partir de 2027.
Seis votos e duas escolhas para o Senado
A votação seguirá uma ordem fixa na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, senador (primeira vaga), senador (segunda vaga), governador e presidente da República.
Uma das principais diferenças desta eleição é a escolha de dois senadores. Cada eleitor deverá votar em dois candidatos diferentes para o cargo.
A Justiça Eleitoral orienta que os números dos candidatos sejam anotados previamente em uma "colinha" para agilizar o processo e evitar erros na hora da votação. O uso de celular dentro da cabine eleitoral continua proibido.
Transporte gratuito
Os eleitores também terão transporte coletivo gratuito para chegar aos locais de votação.
Em Franca, os ônibus da MoV Franca operarão sem cobrança de tarifa durante todo o domingo. Em Batatais, a Prefeitura organizou linhas especiais gratuitas, inclusive com operação em um dia em que normalmente não há circulação do transporte coletivo. A gratuidade segue determinação da Justiça Eleitoral para facilitar o acesso às urnas.
Documento com foto é obrigatório
Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Também é possível utilizar o aplicativo e-Título, desde que ele exiba a fotografia do eleitor.
Quem estiver fora da cidade onde vota só poderá utilizar o voto em trânsito caso tenha solicitado a modalidade dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.
Já os eleitores que não comparecerem às urnas deverão justificar a ausência posteriormente para evitar restrições junto à Justiça Eleitoral.
Apuração começa após o fechamento das urnas
A votação ocorre das 8h às 17h. Logo após o encerramento, a Justiça Eleitoral inicia a totalização dos votos em todo o país.
Além da definição das vagas para deputado estadual, deputado federal e Senado, o resultado deste domingo mostrará se a disputa para presidente da República e governador de São Paulo será decidida já no primeiro turno ou seguirá para nova votação em 25 de outubro.
Para milhões de brasileiros - e para milhares de eleitores da região de Franca -, o domingo será decisivo para definir os rumos políticos do país e do estado nos próximos quatro anos.
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