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LUTO

Consultor de seguros Luciano Godinho morre aos 46 anos em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Luciano Godinho tinha 46 anos
Luciano Godinho tinha 46 anos

Morreu nesta sexta-feira, 2, aos 46 anos, o consultor de seguros Luciano Godinho, vítima de infarto. Ele era casado e deixa dois filhos. O corpo foi sepultado neste sábado, 3, em Franca.

Luciano nasceu em 29 de janeiro de 1980 e atuava como consultor de seguros. Segundo nota de pesar divulgada pela empresa MAG Seguros, sua trajetória profissional foi marcada pelo trabalho, dedicação e compromisso com a proteção e o bem-estar das famílias.

O velório foi realizado durante a manhã deste sábado, no Memorial Nova Franca, na rua São Paulo. O sepultamento aconteceu no início da tarde no cemitério Jardim das Oliveiras.

Familiares, amigos, clientes e colegas prestaram homenagens a Luciano nas redes sociais e manifestaram solidariedade à família.

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