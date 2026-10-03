Morreu nesta sexta-feira, 2, aos 46 anos, o consultor de seguros Luciano Godinho, vítima de infarto. Ele era casado e deixa dois filhos. O corpo foi sepultado neste sábado, 3, em Franca.
Luciano nasceu em 29 de janeiro de 1980 e atuava como consultor de seguros. Segundo nota de pesar divulgada pela empresa MAG Seguros, sua trajetória profissional foi marcada pelo trabalho, dedicação e compromisso com a proteção e o bem-estar das famílias.
O velório foi realizado durante a manhã deste sábado, no Memorial Nova Franca, na rua São Paulo. O sepultamento aconteceu no início da tarde no cemitério Jardim das Oliveiras.
Familiares, amigos, clientes e colegas prestaram homenagens a Luciano nas redes sociais e manifestaram solidariedade à família.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.