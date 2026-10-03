Morreu nesta sexta-feira, 2, aos 46 anos, o consultor de seguros Luciano Godinho, vítima de infarto. Ele era casado e deixa dois filhos. O corpo foi sepultado neste sábado, 3, em Franca.

Luciano nasceu em 29 de janeiro de 1980 e atuava como consultor de seguros. Segundo nota de pesar divulgada pela empresa MAG Seguros, sua trajetória profissional foi marcada pelo trabalho, dedicação e compromisso com a proteção e o bem-estar das famílias.

O velório foi realizado durante a manhã deste sábado, no Memorial Nova Franca, na rua São Paulo. O sepultamento aconteceu no início da tarde no cemitério Jardim das Oliveiras.