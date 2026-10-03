No último dia de campanha antes do primeiro turno das eleições, neste sábado, 3, candidatos da região de Franca intensificaram as agendas de rua em busca de votos. Entre caminhadas, carreatas e contatos diretos com eleitores, os concorrentes a vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa aproveitaram as últimas horas permitidas pela legislação eleitoral para ocupar ruas e bairros.

De acordo com o calendário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), este sábado é o último dia em que candidatos, partidos e coligações podem realizar caminhadas, carreatas e passeatas, além de distribuir material gráfico, como santinhos. Essas atividades podem ocorrer até as 22h, acompanhadas ou não por carro de som. A propaganda por meio de alto-falantes e amplificadores também pode ser feita até esse horário, dentro das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

A partir das 22h, essas ações de campanha nas ruas ficam proibidas. Já no domingo, dia da votação, o eleitor pode manifestar sua preferência política, por exemplo, com o uso de camiseta, broche, adesivo ou bandeira. Não são permitidas, porém, aglomerações com finalidade eleitoral, abordagem de eleitores, distribuição de material de campanha, uso de veículos para divulgação de candidaturas ou boca de urna.

Reta final nas ruas e bairros