No último dia de campanha antes do primeiro turno das eleições, neste sábado, 3, candidatos da região de Franca intensificaram as agendas de rua em busca de votos. Entre caminhadas, carreatas e contatos diretos com eleitores, os concorrentes a vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa aproveitaram as últimas horas permitidas pela legislação eleitoral para ocupar ruas e bairros.
De acordo com o calendário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), este sábado é o último dia em que candidatos, partidos e coligações podem realizar caminhadas, carreatas e passeatas, além de distribuir material gráfico, como santinhos. Essas atividades podem ocorrer até as 22h, acompanhadas ou não por carro de som. A propaganda por meio de alto-falantes e amplificadores também pode ser feita até esse horário, dentro das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
A partir das 22h, essas ações de campanha nas ruas ficam proibidas. Já no domingo, dia da votação, o eleitor pode manifestar sua preferência política, por exemplo, com o uso de camiseta, broche, adesivo ou bandeira. Não são permitidas, porém, aglomerações com finalidade eleitoral, abordagem de eleitores, distribuição de material de campanha, uso de veículos para divulgação de candidaturas ou boca de urna.
Reta final nas ruas e bairros
A candidata a deputada federal Cynthia Milhim (MDB) concentrou sua ação de mobilização na região do Parque Progresso. Acompanhada por apoiadores e pelo marido, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), a candidata realizou uma caminhada com concentração em frente ao Costelão de Ouro, na avenida Reinaldo Chioca, seguindo em direção à avenida Paulo VI.
“Chego a este momento com o coração cheio de gratidão e muita confiança. Fizemos uma campanha linda, limpa e alegre, marcada pelo carinho, pelos abraços e pelo apoio que recebi em cada bairro e em cada cidade por onde passei. Minha expectativa é de que todo esse sentimento se transforme em participação nas urnas”, disse Cynthia.
Pela mesma região da avenida Paulo VI, a candidata a deputada estadual Flávia Lancha (PSD) optou por uma carreata com apoiadores. O ato teve início em frente ao comitê de campanha, percorreu a região do Poliesportivo e diversos bairros da zona sul, passou por diversas avenidas da cidade e terminou na avenida Gabriela de Almeida Pirajá, no Jardim Aeroporto II.
“Eu encerro essa campanha com uma sensação muito positiva. Foram semanas de muito trabalho, de muita estrada, de muitos encontros e, principalmente, de muita gente que abriu a porta, sentou para conversar comigo e compartilhou suas necessidades e seus sonhos. Eu saio dessa caminhada ainda mais certa da responsabilidade que tenho com Franca e com o nosso interior”, afirma Flávia.
Já o candidato a deputado federal Guilherme Ubiali (PSDB) dividiu a agenda entre pontos de grande circulação popular de Franca. Pela manhã, realizou caminhada e conversou com eleitores na feira da Estação e no Centro da cidade. No período da tarde, a mobilização segue com encontros com apoiadores na região do Leporace.
“Hoje foi uma oportunidade para a gente falar com os eleitores, encontrar aqueles que ainda estavam um pouco indecisos, que já tinham decidido votar em alguém de Franca, mas ainda estavam na dúvida de quem. A nossa cidade merece um deputado federal e nós acreditamos que a população entendeu essa mensagem, entendeu a mensagem da nossa campanha”, disse Ubiali.
A deputada estadual Delegada Graciela (PL), que disputa a reeleição, não teve compromissos públicos de campanha neste sábado. Na sexta-feira, 2, fez visitas a entidades.
Já a candidata a federal Mariana Negri (PT) participou de um ato na praça central da cidade.
Fora de Franca, o deputado estadual Guilherme Cortez (Psol), que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, cumpriu agenda de campanha na capital paulista. O candidato participou de uma caminhada com apoiadores e militantes na Avenida Paulista. Neste domingo, volta a Franca, onde vota e de onde vai acompanhar a apuração dos resultados.
“A expectativa é a melhor possível. Nossa campanha foi linda e amanhã Franca vai voltar a ter um deputado federal”, disse Guilherme Cortez, que acompanhou o presidente Lula (PT) neste sábado, 3, em São Paulo.
Com o limite das 22h deste sábado para as principais atividades de campanha nas ruas, candidatos e partidos encerram uma das últimas oportunidades de contato direto com o eleitorado antes da votação. No domingo, a eleição será realizada em todo o país para a escolha de presidente, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. O horário de votação é das 8 às 17 horas.
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