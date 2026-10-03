A Escola Estadual "Professor Michel Haber", em Franca, iniciou uma campanha de conscientização e prevenção ao neurobullying, conceito desenvolvido pelo pesquisador francano Adriel Cunha durante sua pesquisa de doutorado sobre neurodiversidade, educação, promoção da saúde e direitos acessíveis.

A ação foi lançada na quinta-feira, 1º de outubro, com uma palestra conduzida pelo pesquisador para estudantes, professores e equipe gestora da unidade. Durante o evento, também foi realizada a entrega do exemplar número 1 do livro Manual TEA+: Identificando Sinais, Direitos e Neurobullying, além da apresentação de materiais educativos voltados à conscientização e ao enfrentamento desse tipo de violência.

Segundo os organizadores, a proposta é aproximar a pesquisa acadêmica da realidade escolar e ampliar o debate sobre inclusão, respeito às diferenças e prevenção de situações de exclusão envolvendo pessoas neurodivergentes.