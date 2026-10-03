Veja o obituário deste sábado, 3, em Franca:
Nome: Rosilda Marciana Santiago
Idade: 45 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Vicente de Paula Mendes
Idade: não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 05
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Remi Narciso
Idade: não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
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