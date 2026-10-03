Veja o obituário deste sábado, 3, em Franca:

Nome: Rosilda Marciana Santiago

Idade: 45 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Vicente de Paula Mendes

Idade: não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 05

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h