03 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado, 3, em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 3, em Franca

Nome: Rosilda Marciana Santiago
Idade: 45 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Vicente de Paula Mendes
Idade: não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 05
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Remi Narciso
Idade: não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

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