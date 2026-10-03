A chuva não pergunta
se a terra ainda acredita.
Ela chega.
Cai sobre o chão cansado,
molha a semente escondida
e desperta, em silêncio,
o que parecia morto.
Debaixo da terra
há raízes que ninguém vê,
sonhos que ninguém conhece,
uma vida inteira
esperando a primeira fresta.
A água sabe esperar.
Desce das nuvens,
escorre pelas pedras,
contorna o impossível
e continua.
Talvez sejamos assim.
Às vezes, terra seca.
Às vezes, semente enterrada.
Às vezes, raiz
crescendo no escuro,
sem saber que já está
preparando uma flor.
E há lágrimas
que julgamos desperdício,
mas que estavam apenas
abrindo caminho.
Porque a água não fica.
Ela passa,
leva,
limpa,
renova.
E quando encontra a terra,
a vida responde.
Nasce o verde.
Nasce a flor.
Nasce o fruto.
Nasce aquilo que
ninguém acreditava possível.
Talvez essa seja
a sabedoria da água:
ela nunca pergunta
se pode recomeçar.
Apenas encontra um caminho
onde ninguém mais enxergava passagem
e transforma o impossível
em nascente.
Marisa do Desterro Silva
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