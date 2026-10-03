A chuva não pergunta

se a terra ainda acredita.

Ela chega.

Cai sobre o chão cansado,

molha a semente escondida

e desperta, em silêncio,

o que parecia morto.

Debaixo da terra

há raízes que ninguém vê,

sonhos que ninguém conhece,

uma vida inteira

esperando a primeira fresta.

A água sabe esperar.

Desce das nuvens,

escorre pelas pedras,

contorna o impossível

e continua.