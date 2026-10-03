O acolhimento da impermanência e do sofrimento humano encontra sua expressão mais comovente no tratamento dado às cicatrizes. Alguns capítulos até fazem lembrar, sem menções explícitas, a filosofia japonesa do kintsugi, a arte milenar de reparar vasos quebrados com laca salpicada de ouro, celebrando as fraturas em vez de escondê-las. As dores e os desastres da vida não nos diminuem; pelo contrário, marcam a nossa história com traços de resiliência. O ouro invisível que une nossos cacos é a própria maturidade conquistada através da dor, transformando a fragilidade em obra de arte. São ensinamentos que aparecem às vezes em forma de perguntas: “Você reconhece que as suas cicatrizes te fazem uma pessoa melhor do que aquela que você seria se não as tivesse?”

Por fim, o conjunto de textos amplia o horizonte do desenvolvimento pessoal para além do indivíduo egocêntrico ou ensimesmado. A busca pela plenitude não pode se restringir ao umbigo; ela deve se expandir em direção ao outro através do resgate da ancestralidade. Sob este aspecto, propõe ainda uma reflexão delicada: para além da nossa árvore genealógica, existe uma família universal que pulsa em cada ser humano. Aqueles que nos antecederam deixaram pegadas que hoje trilhamos, e honrar essa linhagem significa assumir a responsabilidade pelo presente. Cuidar do agora é um ato de respeito aos que vieram antes e uma herança de esperança para os que virão depois. A espiritualidade aqui não é dogmática, mas profundamente ética e comunitária: “Não somos simples vítimas do acaso, e sim frutos de escolhas que nos antecederam e que se desdobrarão no porvir(...) Para além da família pessoal, há a universal, que precisa ser cuidada por cada um de nós que no agora vivemos, em respeito à ancestralidade”.

O livro de José Antônio e Gabi é realístico ao lembrar que “Paz não é ausência de conflito, mas sim a capacidade de convivermos uns com outros sem que, para isso, tenhamos que machucar-nos”. É esperançoso ao apostar na prosperidade porque “na matemática do universo, quanto mais oferecemos, mais recebemos.” É proverbial ao registrar que “Sem os pés no chão da realidade, sem saber onde se está, não é possível chegar onde se deseja.” É insinuante ao nos presentear com as chaves para abrir a casa interior, “um local em nós que deveria ser mais visitado”. É profundo quando, ao nos ensinar a colar os cacos com o ouro da experiência e nos conectar à nossa vasta ancestralidade, cumpre um objetivo nobre da arte: lembrar-nos de quem realmente somos e do potencial infinito que habita em nosso silêncio.