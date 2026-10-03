Um homem de 32 anos, condenado por tráfico de drogas e procurado pela Justiça, foi preso na tarde desta sexta-feira, 2, durante uma fiscalização relacionada a uma denúncia de descarte irregular de resíduos em um restaurante no bairro Maria Gabriela, em Franca.
Segundo o boletim de ocorrência, o caso teve início na quarta-feira, 30, quando equipes da Prefeitura encontraram caixas térmicas de isopor com restos de peixes em um ponto de descarte irregular na rua Hipólito José da Costa, nos fundos do Jardim Guanabara, próximo à rodovia Cândido Portinari.
De acordo com a Prefeitura, as embalagens continham etiquetas com o CNPJ de um restaurante. Nesta sexta-feira, os guardas civis municipais Lima e Vallim foram ao estabelecimento para realizar a fiscalização e lavrar a autuação relacionada ao descarte.
Durante a identificação de um funcionário, os agentes realizaram consulta aos sistemas policiais e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem era procurado por tráfico de entorpecentes e ainda tinha 1 ano, 7 meses e 23 dias de pena a cumprir.
Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o mandado foi confirmado. Durante os procedimentos, também foi constatado que o título de eleitor do condenado estava cancelado. Conforme a corporação, essa condição permitiu o cumprimento da ordem judicial durante o período eleitoral.
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