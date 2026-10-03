Eleitores de duas cidades da região de Franca devem ficar atentos a alterações nos locais de votação. As mudanças foram divulgadas pela 240ª Zona Eleitoral, responsável pelos municípios de Cristais Paulista, Restinga, Ribeirão Corrente e São José da Bela Vista.

As alterações nos locais de votação acontecem em Cristais Paulista e Restinga. Já em Ribeirão Corrente e São José da Bela Vista, os endereços permanecem os mesmos.

Cristais Paulista

Em Cristais Paulista, a mudança ocorre porque a Escola Estadual "João de Faria" mudou de endereço. Com isso, os eleitores das 13 seções que funcionavam na instituição deverão votar no novo endereço, na rua Padre Alonso, 253, no Jardim Mogiana, próximo à Casa da Cultura.