Eleitores de duas cidades da região de Franca devem ficar atentos a alterações nos locais de votação. As mudanças foram divulgadas pela 240ª Zona Eleitoral, responsável pelos municípios de Cristais Paulista, Restinga, Ribeirão Corrente e São José da Bela Vista.
As alterações nos locais de votação acontecem em Cristais Paulista e Restinga. Já em Ribeirão Corrente e São José da Bela Vista, os endereços permanecem os mesmos.
Cristais Paulista
Em Cristais Paulista, a mudança ocorre porque a Escola Estadual "João de Faria" mudou de endereço. Com isso, os eleitores das 13 seções que funcionavam na instituição deverão votar no novo endereço, na rua Padre Alonso, 253, no Jardim Mogiana, próximo à Casa da Cultura.
Já os eleitores da Escola Municipal "Jarcy Araci de Mattos" não terão alteração. As nove seções continuam funcionando normalmente no mesmo endereço.
Restinga
Em Restinga, a mudança ocorre apenas na identificação do prédio. As 11 seções que eram registradas na Escola "Isaac Vilela de Andrade" passam a constar como Escola Municipal "Gilberta Vilela Rosa".
Apesar da alteração no nome, o prédio funciona no mesmo endereço, portanto, os eleitores não precisarão mudar o local onde irão votar.
Na Escola Municipal "Lázaro Cassimiro de Lima", as nove seções continuam funcionando normalmente, sem alterações.
Ribeirão Corrente
Em Ribeirão Corrente, não houve mudanças nos locais de votação. As seções permanecem distribuídas da seguinte forma:
- Escola Municipal "Farid Salomão": 11 seções;
- Escola Municipal "Jornalista Granduque José": 1 seção.
São José da Bela Vista
Também não houve alterações nos locais de votação em São José da Bela Vista:
- Escola Estadual "Maciel de Castro Júnior": 18 seções;
- Escola Municipal "José Renato Nogueira Ambrósio": 4 seções.
A recomendação é que os eleitores confiram o local de votação antes de sair de casa, principalmente quem vota em Cristais Paulista, onde houve mudança de endereço, e em Restinga, onde houve alteração no nome da escola.
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