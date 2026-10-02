02 de outubro de 2026
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SUSTO

Mulher de 70 anos é atropelada por moto na Adhemar de Barros

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Henrique Borges
Samu, durante o atendimento à mulher vítima de atropelamento na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca
Samu, durante o atendimento à mulher vítima de atropelamento na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca

Uma mulher de 70 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta e arremessada contra outra moto que estava estacionada na tarde desta sexta-feira, 2, na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim São Luís, zona Leste de Franca.

Segundo testemunhas, a mulher atravessava a avenida fora da faixa de pedestres enquanto o trânsito estava parado por causa do semáforo.

O motociclista seguia no sentido Jardim São Luís–Brasilândia e não teria percebido a presença da idosa na via. Ele acabou atingindo a mulher.

Impacto

Com a colisão, a vítima foi arremessada contra uma motocicleta que estava estacionada. O veículo caiu sobre ela.

A mulher foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para um hospital particular de Franca.

O motociclista não ficou ferido. Ele permaneceu no local até a chegada da equipe de socorro para prestar atendimento à vítima.

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