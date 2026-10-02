Uma mulher de 70 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta e arremessada contra outra moto que estava estacionada na tarde desta sexta-feira, 2, na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim São Luís, zona Leste de Franca.

Segundo testemunhas, a mulher atravessava a avenida fora da faixa de pedestres enquanto o trânsito estava parado por causa do semáforo.

O motociclista seguia no sentido Jardim São Luís–Brasilândia e não teria percebido a presença da idosa na via. Ele acabou atingindo a mulher.

Impacto