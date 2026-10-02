Um entregador ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite dessa quinta-feira, 1º, no cruzamento das ruas Bolívia e Couto Magalhães, no Jardim Consolação, na região central de Franca. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão.

Nas imagens, o motociclista aparece subindo a rua Bolívia e avançando o semáforo, que estava vermelho. Na sequência, ele foi atingido por um carro que seguia pela via preferencial.

Com o impacto, o entregador foi lançado ao chão e sofreu uma fratura exposta em uma das pernas. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros no local.