02 de outubro de 2026
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GRAVEMENTE FERIDO

Entregador é arremessado após avançar sinal vermelho; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Entregador e carro se aproximando no momento da batida; sinal verde para o carro
Entregador e carro se aproximando no momento da batida; sinal verde para o carro

Um entregador ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite dessa quinta-feira, 1º, no cruzamento das ruas Bolívia e Couto Magalhães, no Jardim Consolação, na região central de Franca. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão.

Nas imagens, o motociclista aparece subindo a rua Bolívia e avançando o semáforo, que estava vermelho. Na sequência, ele foi atingido por um carro que seguia pela via preferencial.

Com o impacto, o entregador foi lançado ao chão e sofreu uma fratura exposta em uma das pernas. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros no local.

Em seguida, o motociclista foi encaminhado para a Santa Casa de Franca. A motorista do carro não ficou ferida.

A Polícia Militar também esteve no cruzamento e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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