02 de outubro de 2026
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EVOLUÇÃO

Obras no Córrego dos Bagres entram em nova etapa em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Obra no córrego dos Bagres, próximo ao posto Galo Branco, em Franca
Obra no córrego dos Bagres, próximo ao posto Galo Branco, em Franca

As obras de alargamento e drenagem do Córrego dos Bagres, na avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca, entram em uma nova etapa a partir da próxima semana, com diferentes frentes de trabalho previstas até 7 de outubro. As intervenções também continuam nos córregos Palmeiras e Cubatão, dentro do conjunto de obras da Prefeitura que conta com R$ 40 milhões em recursos do Governo Federal.

Frentes de trabalho

No Córrego dos Bagres, a programação prevê a montagem de uma ensecadeira dentro do canal, a regularização do fundo e o início do assentamento de elementos pré-moldados. A estrutura permite a execução dos serviços em uma área isolada do fluxo de água.

Também estão previstas a confecção das formas da viga de encabeçamento VT2, a conclusão da reperfuração dos tubulões e a concretagem dessas estruturas.

As equipes deverão ainda atuar na demolição de paredes e na retirada de entulho.

Pranchas metálicas

No trecho próximo às lojas de departamento, dos dois lados da avenida, está programado o cravamento de pranchas metálicas. O serviço dará continuidade às intervenções estruturais previstas no projeto.

Palmeiras e Cubatão

No Córrego Palmeiras, os trabalhos realizados nesta semana incluíram a execução de uma caixa de passagem, a limpeza do primeiro trecho do canal e do dissipador de saída, além da manutenção do canteiro de obras.

Para a próxima semana, está previsto o início da execução da travessia da rua Anésio Basílio Santos.

Já no Córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, continuará nos próximos dias a execução das colunas de Jet Grouting no lado do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca).

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