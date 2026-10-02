As obras de alargamento e drenagem do Córrego dos Bagres, na avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca, entram em uma nova etapa a partir da próxima semana, com diferentes frentes de trabalho previstas até 7 de outubro. As intervenções também continuam nos córregos Palmeiras e Cubatão, dentro do conjunto de obras da Prefeitura que conta com R$ 40 milhões em recursos do Governo Federal.

Frentes de trabalho

No Córrego dos Bagres, a programação prevê a montagem de uma ensecadeira dentro do canal, a regularização do fundo e o início do assentamento de elementos pré-moldados. A estrutura permite a execução dos serviços em uma área isolada do fluxo de água.

Também estão previstas a confecção das formas da viga de encabeçamento VT2, a conclusão da reperfuração dos tubulões e a concretagem dessas estruturas.