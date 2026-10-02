As obras de alargamento e drenagem do Córrego dos Bagres, na avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca, entram em uma nova etapa a partir da próxima semana, com diferentes frentes de trabalho previstas até 7 de outubro. As intervenções também continuam nos córregos Palmeiras e Cubatão, dentro do conjunto de obras da Prefeitura que conta com R$ 40 milhões em recursos do Governo Federal.
Frentes de trabalho
No Córrego dos Bagres, a programação prevê a montagem de uma ensecadeira dentro do canal, a regularização do fundo e o início do assentamento de elementos pré-moldados. A estrutura permite a execução dos serviços em uma área isolada do fluxo de água.
Também estão previstas a confecção das formas da viga de encabeçamento VT2, a conclusão da reperfuração dos tubulões e a concretagem dessas estruturas.
As equipes deverão ainda atuar na demolição de paredes e na retirada de entulho.
Pranchas metálicas
No trecho próximo às lojas de departamento, dos dois lados da avenida, está programado o cravamento de pranchas metálicas. O serviço dará continuidade às intervenções estruturais previstas no projeto.
Palmeiras e Cubatão
No Córrego Palmeiras, os trabalhos realizados nesta semana incluíram a execução de uma caixa de passagem, a limpeza do primeiro trecho do canal e do dissipador de saída, além da manutenção do canteiro de obras.
Para a próxima semana, está previsto o início da execução da travessia da rua Anésio Basílio Santos.
Já no Córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, continuará nos próximos dias a execução das colunas de Jet Grouting no lado do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca).
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