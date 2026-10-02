A URE (Unidade Regional de Ensino) Franca iniciou uma “análise preliminar” para apurar as circunstâncias do atropelamento de uma estudante de 13 anos, ocorrido na tarde dessa quinta-feira, 1º, na avenida Presidente Vargas, em frente à Escola Estadual “Dr. João Marciano de Almeida”, em Franca. A adolescente foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), recebeu atendimento médico e já teve alta.

Em nota, a URE Franca lamentou o ocorrido e informou que, caso sejam constatadas irregularidades por parte da gestão escolar, serão adotadas as medidas cabíveis.

“A URE Franca e a unidade escolar permanecem à disposição da comunidade para prestar os esclarecimentos necessários”, informou a Secretaria da Educação.

Alunos foram liberados após jogos escolares