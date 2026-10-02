A URE (Unidade Regional de Ensino) Franca iniciou uma “análise preliminar” para apurar as circunstâncias do atropelamento de uma estudante de 13 anos, ocorrido na tarde dessa quinta-feira, 1º, na avenida Presidente Vargas, em frente à Escola Estadual “Dr. João Marciano de Almeida”, em Franca. A adolescente foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), recebeu atendimento médico e já teve alta.
Em nota, a URE Franca lamentou o ocorrido e informou que, caso sejam constatadas irregularidades por parte da gestão escolar, serão adotadas as medidas cabíveis.
“A URE Franca e a unidade escolar permanecem à disposição da comunidade para prestar os esclarecimentos necessários”, informou a Secretaria da Educação.
Alunos foram liberados após jogos escolares
Segundo a Secretaria Estadual de Educação, os estudantes foram liberados mais cedo após o encerramento dos Jogos Escolares realizados naquele dia. A adolescente atropelada estava entre os alunos que deixaram a unidade após o término da atividade.
Ainda de acordo com a Seduc, todos os estudantes que estavam do lado de fora da escola, incluindo a jovem atropelada, tinham autorização dos pais ou responsáveis para deixar a unidade.
Adolescente sofreu escoriações
A estudante, que cursa a 8ª série, foi atingida por uma van e caiu na via. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento.
O motorista da van, Alessandro Machado, de 54 anos, afirmou que a adolescente teria atravessado fora da faixa de pedestres, saindo entre veículos que estavam parados.
“Eu estava atravessando a faixa e tinha umas vans escolares, uns carros embarcando e desembarcando alunos. Assim que eu atravessei a lombofaixa, ela saiu no meio de dois carros. Como eu estava descendo da lombofaixa, eu acho que ela assustou, até tentou voltar, e acabou batendo na traseira e na lateral direita da van e caiu no solo”, relatou.
Após o impacto, o motorista parou o veículo e permaneceu no local aguardando o atendimento à adolescente.
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