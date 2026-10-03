A dupla sertaneja Nathan & Eduardo lança neste sábado, 3, no Vila Eventos, em Franca, o novo projeto audiovisual “Gerações”. O trabalho reúne releituras de grandes clássicos da música sertaneja que marcaram diferentes épocas e gerações.

Gravado em junho deste ano, o projeto passa agora a fazer parte do repertório e do formato de shows da dupla francana, que aposta na nostalgia para apresentar ao público músicas consagradas do gênero.

Segundo Eduardo Faleiros, segunda voz da dupla, o projeto foi pensado para resgatar canções que atravessaram gerações e continuam presentes na memória dos fãs. “É uma nostalgia pura para quem estiver curtindo esse novo formato de show com o projeto Gerações”, afirma Eduardo.