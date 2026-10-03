A dupla sertaneja Nathan & Eduardo lança neste sábado, 3, no Vila Eventos, em Franca, o novo projeto audiovisual “Gerações”. O trabalho reúne releituras de grandes clássicos da música sertaneja que marcaram diferentes épocas e gerações.
Gravado em junho deste ano, o projeto passa agora a fazer parte do repertório e do formato de shows da dupla francana, que aposta na nostalgia para apresentar ao público músicas consagradas do gênero.
Segundo Eduardo Faleiros, segunda voz da dupla, o projeto foi pensado para resgatar canções que atravessaram gerações e continuam presentes na memória dos fãs. “É uma nostalgia pura para quem estiver curtindo esse novo formato de show com o projeto Gerações”, afirma Eduardo.
O espetáculo terá cerca de três horas de duração e contará com clássicos de artistas como Zezé Di Camargo & Luciano, João Paulo & Daniel, Chitãozinho & Xororó e Rionegro & Solimões, entre outros nomes que marcaram a história do sertanejo.
A proposta acompanha um movimento que tem ganhado espaço no gênero, com artistas revisitando sucessos das décadas de 1990 e 2000 e apresentando essas músicas para novas gerações.
O lançamento do projeto começa a partir das 21h, no Vila Eventos, e também contará com atrações convidadas. Entre elas, estão as cantoras Priscila & Patrícia e o DJ Beto Guido.
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