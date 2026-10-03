A forte neblina pode ter contribuído para o grave acidente envolvendo uma carreta, um micro-ônibus e um carro na noite de quinta-feira, 1º, na Rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG). Sete pessoas ficaram feridas.
O micro-ônibus transportava estudantes de Ibiraci que seguiam para aulas na Unifran (Universidade de Franca). A baixa visibilidade no trecho no momento da colisão foi relatada por um motorista que passava pelo local. As causas do acidente ainda serão investigadas.
Acidente aconteceu após carreta entrar na rodovia
Segundo a Polícia Militar, a carreta, carregada com adubo, havia abastecido em um posto de combustíveis no km 2 da rodovia e seguia no sentido Franca. Após o motorista acessar a pista pela alça de entrada, ele relatou aos policiais que sentiu o impacto da colisão.
O micro-ônibus atingiu a carreta. Com o impacto, a parte dianteira do veículo ficou destruída e o motorista ficou preso às ferragens.
Na sequência, um Ford Fiesta bateu na traseira do micro-ônibus. O motorista do carro também ficou preso às ferragens.
O motorista Daniel da Silva, que estava em um caminhão que não se envolveu no acidente, relatou que a neblina estava muito baixa e que os veículos trafegavam em velocidade reduzida. Segundo ele, o fluxo de veículos no sentido Franca também era intenso.
Sete pessoas ficaram feridas
De acordo com a Polícia Militar, sete pessoas ficaram feridas.
O motorista do Fiesta foi encaminhado à Santa Casa de Franca com dores no peito, mas estava consciente. Uma estudante e o motorista do micro-ônibus foram levados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
Outros três estudantes foram encaminhados ao Pronto-socorro “Álvaro Azzuz”. Uma das vítimas foi levada para a Unimed.
Tacógrafos estavam irregulares
A carreta e o micro-ônibus foram autuados porque os tacógrafos estavam em desacordo com as normas estabelecidas pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito).
A perícia também apreendeu o cronotacógrafo do micro-ônibus. O equipamento deverá auxiliar na apuração da velocidade em que o veículo trafegava no momento do acidente.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Militar e ambulâncias particulares participaram do atendimento.
Durante a ocorrência, os dois sentidos da Rodovia João Traficante precisaram ser interditados. Após o socorro às vítimas, uma das faixas foi liberada e, posteriormente, com a remoção dos veículos, o trânsito foi totalmente normalizado.
Equipes da perícia e da Polícia Civil também estiveram no local. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
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