A forte neblina pode ter contribuído para o grave acidente envolvendo uma carreta, um micro-ônibus e um carro na noite de quinta-feira, 1º, na Rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG). Sete pessoas ficaram feridas.

O micro-ônibus transportava estudantes de Ibiraci que seguiam para aulas na Unifran (Universidade de Franca). A baixa visibilidade no trecho no momento da colisão foi relatada por um motorista que passava pelo local. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Acidente aconteceu após carreta entrar na rodovia