02 de outubro de 2026
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REGIÃO DE FRANCA

PM prende 184 e captura 145 condenados em setembro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Arquivo/GCN
Viaturas da Polícia Militar durante operação em Franca
Viaturas da Polícia Militar durante operação em Franca

A Polícia Militar, por meio do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), divulgou nesta sexta-feira, 2, o balanço das ações realizadas em setembro na região de Franca. Segundo a corporação, foram 184 pessoas presas e 145 condenados capturados durante o mês.

Drogas, armas e veículos

Ainda de acordo com o levantamento, os policiais apreenderam 326,707 quilos de drogas e 21 armas ao longo de setembro.

O balanço registra também a recuperação de 32 veículos durante o período.

Fiscalização de trânsito

Na fiscalização de trânsito, a PM realizou 89 testes com etilômetro (bafômetros). Também foram registradas 575 autuações por uso de celular ao volante.

Em nota, a corporação afirmou que os números refletem o trabalho realizado diariamente pelos policiais militares do 15º BPM/I.

“Os resultados apresentados refletem o trabalho diário dos policiais militares do 15º BPM/I, pautado pelo compromisso, disciplina e dedicação à segurança da população”, disse a Polícia Militar.

Balanço de setembro

  • 184 pessoas presas
  • 145 condenados capturados
  • 32 veículos recuperados
  • 326,707 kg de drogas apreendidas
  • 21 armas apreendidas
  • 89 testes de etilômetro
  • 575 autuações por uso de celular ao volante

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