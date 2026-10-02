A Polícia Militar, por meio do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), divulgou nesta sexta-feira, 2, o balanço das ações realizadas em setembro na região de Franca. Segundo a corporação, foram 184 pessoas presas e 145 condenados capturados durante o mês.

Drogas, armas e veículos

Ainda de acordo com o levantamento, os policiais apreenderam 326,707 quilos de drogas e 21 armas ao longo de setembro.

O balanço registra também a recuperação de 32 veículos durante o período.

Fiscalização de trânsito