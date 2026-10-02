A Polícia Militar, por meio do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), divulgou nesta sexta-feira, 2, o balanço das ações realizadas em setembro na região de Franca. Segundo a corporação, foram 184 pessoas presas e 145 condenados capturados durante o mês.
Drogas, armas e veículos
Ainda de acordo com o levantamento, os policiais apreenderam 326,707 quilos de drogas e 21 armas ao longo de setembro.
O balanço registra também a recuperação de 32 veículos durante o período.
Fiscalização de trânsito
Na fiscalização de trânsito, a PM realizou 89 testes com etilômetro (bafômetros). Também foram registradas 575 autuações por uso de celular ao volante.
Em nota, a corporação afirmou que os números refletem o trabalho realizado diariamente pelos policiais militares do 15º BPM/I.
“Os resultados apresentados refletem o trabalho diário dos policiais militares do 15º BPM/I, pautado pelo compromisso, disciplina e dedicação à segurança da população”, disse a Polícia Militar.
Balanço de setembro
- 184 pessoas presas
- 145 condenados capturados
- 32 veículos recuperados
- 326,707 kg de drogas apreendidas
- 21 armas apreendidas
- 89 testes de etilômetro
- 575 autuações por uso de celular ao volante
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