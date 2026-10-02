A empresa Franca Center Music Ltda., com sede em Franca, apresentou o menor lance, de R$ 446 mil, e venceu a licitação aberta pela Prefeitura para executar a decoração de Natal deste ano no município. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, 2, no Portal de Compras Públicas.
O valor representa uma redução de aproximadamente 61,23% em relação ao preço de referência estabelecido pelo município, de R$ 1.151.958,36. Pelo edital, vence a empresa que apresentar o menor preço, desde que atenda às exigências previstas no processo licitatório.
Antes da homologação do resultado e da assinatura do contrato, a comissão responsável pela licitação ainda irá analisar a documentação apresentada pela empresa. A contratação só será efetivada após a conclusão dessa etapa.
O que está previsto na decoração
O projeto prevê uma árvore luminosa de 14 metros de altura, uma Lua Gigante em 3D, além de trenó com renas, portais iluminados e outros elementos decorativos.
Também estão previstos mais de 18 quilômetros de iluminação nas praças Nossa Senhora da Conceição e Barão da Franca, na região central da cidade.
A empresa contratada será responsável pelo fornecimento dos materiais e equipamentos elétricos, instalação, manutenção durante o período de funcionamento e posterior retirada da decoração.
O edital foi aberto pela Prefeitura para definir a empresa responsável pela estrutura e decoração natalina de Franca neste ano.
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