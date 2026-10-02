A empresa Franca Center Music Ltda., com sede em Franca, apresentou o menor lance, de R$ 446 mil, e venceu a licitação aberta pela Prefeitura para executar a decoração de Natal deste ano no município. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, 2, no Portal de Compras Públicas.

O valor representa uma redução de aproximadamente 61,23% em relação ao preço de referência estabelecido pelo município, de R$ 1.151.958,36. Pelo edital, vence a empresa que apresentar o menor preço, desde que atenda às exigências previstas no processo licitatório.

Antes da homologação do resultado e da assinatura do contrato, a comissão responsável pela licitação ainda irá analisar a documentação apresentada pela empresa. A contratação só será efetivada após a conclusão dessa etapa.

O que está previsto na decoração