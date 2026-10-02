Antônio de Freitas Diniz, conhecido como "Toninho Diniz", morreu aos 84 anos na quarta-feira, 30. Nascido em Franca, ele foi vereador na década de 1970, chefe de gabinete, advogado e professor, além de ter atuado na política, na educação, na Igreja e na vida comunitária da cidade.

Toninho nasceu em 20 de fevereiro de 1942, na Fazenda São Sebastião da Palestina, em Franca. A propriedade onde passou a infância e parte da vida deu origem posteriormente aos jardins São Luiz I e II, Jardim Palestina e Jardim Freitas Diniz.

Para quem convivia com ele, porém, era simplesmente Toninho. O apelido acompanhava o jeito gentil com que tratava as pessoas e a facilidade para manter uma boa conversa.

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