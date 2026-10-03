Vai usar o e-Título nas eleições deste ano? Preste muita atenção em um detalhe: o aplicativo só serve como documento oficial de identificação na hora de votar para quem já tem a biometria cadastrada e a fotografia disponível no sistema.
Se você abrir o aplicativo e perceber que a sua foto não aparece, é fácil resolver. Para ativar a foto, basta entrar no aplicativo, acessar "Mais opções", ir em "Realizar conferência biométrica" e fazer a leitura facial.
Esse procedimento ativa a foto e faz com que o e-Título sirva como documento oficial de identificação.
Caso contrário, será obrigatório apresentar um documento oficial com foto tradicional — como carteira de identidade, CNH, passaporte, carteira de trabalho ou certificado de reservista.
Novo prazo
Uma novidade anunciada pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, é que, pela primeira vez, o e-Título poderá ser baixado e ativado inclusive nos dias de votação — tanto no 1º quanto no 2º turno (marcados para 4 e 25 de outubro).
Nas eleições anteriores, o sistema era bloqueado no dia do pleito para evitar sobrecarga. Agora, a infraestrutura foi reforçada para aguentar o fluxo.
Ainda assim, a Justiça Eleitoral recomenda que ninguém deixe para a última hora: baixar e ativar o app com antecedência evita filas de acesso, lentidão e permite conferir se os seus dados e a foto estão certinhos.
Como ter o aplicativo
Disponível gratuitamente para celulares e tablets Android e iOS, o e-Título exige apenas que você preencha seus dados pessoais e responda a perguntas de segurança no primeiro acesso para confirmar a identidade.
Além de funcionar como o seu título digital, o aplicativo centraliza facilidades úteis da Justiça Eleitoral, permitindo:
- Consultar o local de votação e a zona eleitoral;
- Justificar ausência;
- Emitir certidões e declarações;
- Pagar débitos eleitorais.
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