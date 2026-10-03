Vai usar o e-Título nas eleições deste ano? Preste muita atenção em um detalhe: o aplicativo só serve como documento oficial de identificação na hora de votar para quem já tem a biometria cadastrada e a fotografia disponível no sistema.

Se você abrir o aplicativo e perceber que a sua foto não aparece, é fácil resolver. Para ativar a foto, basta entrar no aplicativo, acessar "Mais opções", ir em "Realizar conferência biométrica" e fazer a leitura facial.

Esse procedimento ativa a foto e faz com que o e-Título sirva como documento oficial de identificação.