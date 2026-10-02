Morreu Cornélio Ananias de Andrade, aos 82 anos, ex-prefeito, ex-vice-prefeito e ex-vereador de Ibiraci, município a 40 km de Franca. A morte foi comunicada nesta quinta-feira, 2, pela Prefeitura, que publicou uma nota de pesar.

Advogado, Cornélio teve uma trajetória de décadas na política de Ibiraci. Em 1988, foi eleito prefeito pelo então PFL. Também ocupou o cargo de vice-prefeito e, posteriormente, voltou à Câmara Municipal como vereador.

Durante sua passagem pela Prefeitura, participou da criação de leis relacionadas à administração municipal. Entre elas está o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído em 1992, além da legislação que estabeleceu o quadro de pessoal e o plano de cargos e salários do funcionalismo.

Trajetória política