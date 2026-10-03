Com o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4, dúvidas sobre o que pode ou não ser feito no dia da votação aumentam. Em entrevista ao Portal GCN, o advogado Márcio Cunha explicou regras relacionadas à prisão de eleitores, candidatos, mesários e fiscais, além de esclarecer situações como compra de votos, boca de urna, uso de santinhos, celular e consumo de bebidas alcoólicas.

Eleitor pode ser preso perto da eleição?

Uma dúvida comum é se o eleitor pode ser preso nos dias que antecedem e sucedem a votação. A legislação estabelece uma proteção específica, mas ela não é absoluta.

Nas eleições de 2026, a proteção para eleitores começou às 17h de 29 de setembro e segue até as 17h de 6 de outubro. Nesse período, a prisão somente pode ocorrer em caso de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto eleitoral.