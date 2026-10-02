O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), defendeu, durante entrevista ao programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora e Portal GCN/Rede Sampi, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr., nesta sexta-feira, 2, a participação dos eleitores nas urnas e, principalmente, o voto em candidatos de Franca para deputado federal e estadual.

Segundo Alexandre, a cidade precisa ampliar sua representação política para ter mais força na busca por recursos e investimentos. Ele afirmou que, mesmo que o eleitor esteja desanimado com a política, é importante participar da eleição.

“Mesmo que você esteja com esse sentimento, sai de casa, vai lá votar, vota nos dois deputados, deputadas, federal e estadual. Se você não quiser votar nos outros, não tem problema. Mas vota nos dois. Nós precisamos ter deputados”, afirmou.