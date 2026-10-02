O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), defendeu, durante entrevista ao programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora e Portal GCN/Rede Sampi, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr., nesta sexta-feira, 2, a participação dos eleitores nas urnas e, principalmente, o voto em candidatos de Franca para deputado federal e estadual.
Segundo Alexandre, a cidade precisa ampliar sua representação política para ter mais força na busca por recursos e investimentos. Ele afirmou que, mesmo que o eleitor esteja desanimado com a política, é importante participar da eleição.
“Mesmo que você esteja com esse sentimento, sai de casa, vai lá votar, vota nos dois deputados, deputadas, federal e estadual. Se você não quiser votar nos outros, não tem problema. Mas vota nos dois. Nós precisamos ter deputados”, afirmou.
O prefeito relacionou a presença de representantes da cidade no Legislativo à possibilidade de obtenção de recursos e também à representatividade de Franca em decisões políticas. “Nós precisamos ter representantes nossos lá em São Paulo e lá em Brasília”, disse.
Na avaliação de Alexandre, o eleitor deveria priorizar candidatos que tenham vínculo com a cidade e possam ser cobrados posteriormente pela população.
“Escolhe gente que você pode amanhã cobrar com mais facilidade”, afirmou. Em outro momento da entrevista, reforçou: “Nós precisamos ter um deputado, uma deputada federal, estadual, que tenha um escritório aqui em Franca e que esteja aqui de sexta a segunda.”
'A cidade precisa de você'
Alexandre também reconheceu que sua mulher, Cínthia Milhim (MDB), é candidata a deputada federal, mas afirmou que a defesa apresentada por ele seria relacionada à representação política de Franca.
“Todo mundo sabe que a Cínthia é candidata, minha esposa, e está atrelada no processo, conhece tudo. Mas hoje é uma defesa de uma cidade. Nós precisamos ter uma deputada federal”, afirmou.
Na sequência, completou: “Hoje é uma defesa da cidade, não é uma defesa da Cínthia ou do fulano ou do beltrano. Hoje é uma defesa da cidade. É um prefeito dizendo: 'vai votar'.”
O prefeito também criticou o voto em candidatos de outras regiões e citou a possibilidade de dificuldade para cobrar posteriormente esses parlamentares.
“Não adianta votar em candidato de fora que não vai nos representar”, afirmou.
Recursos
Durante a entrevista, Alexandre citou exemplos de investimentos em outras cidades para argumentar que a representação política pode contribuir para a chegada de recursos. Recentemente, o governo federal anunciou investimento na ordem de R$ 200 milhões para a cidade vizinha de Ribeirão Preto.
A cidade recebeu investimentos para obras de mobilidade e saúde, através da articulação política da presença de deputados e lideranças com atuação na região.
“Eu estava na reunião, na Agrishow do ano passado, que foi decidido esse investimento aí, porque eles pressionaram o governador e pressionaram o ministro que estava lá, da Agricultura, para poder desencadear o recurso financeiro”, afirmou.
Para o prefeito, Franca precisa de recursos externos para conseguir avançar em áreas como infraestrutura, educação e desenvolvimento econômico.
Alexandre afirmou ainda que o município possui baixa capacidade de investimento e, por isso, depende de recursos externos para executar obras. “Nós somos a sexta menor arrecadação do Estado de São Paulo. Não dá para fazer nada”, disse.
Críticas aos presidenciáveis
Durante a entrevista, Alexandre também criticou o cenário da eleição presidencial e afirmou que os eleitores não conhecem suficientemente as propostas dos candidatos.
“Nós vamos eleger alguém que a gente não sabe o que vai fazer”, afirmou.
Segundo ele, a discussão eleitoral estaria concentrada em questões ideológicas e em conflitos políticos, enquanto temas relacionados às propostas para o país ficariam em segundo plano.
“Eles estão fugindo de resolver os problemas do Brasil”, afirmou.
O prefeito questionou, entre outros pontos, quais seriam as propostas dos candidatos para áreas como saúde, educação, emprego e custo dos alimentos.
“O que ele está propondo para melhorar o preço do arroz? Diminuir o preço do arroz, do feijão, da carne? O que ele está propondo para melhorar o seu salário? O que ele está propondo para melhorar a saúde?”, questionou.
Alexandre disse ainda que, na visão dele, a falta de propostas claras também dificulta a escolha do eleitor.
“Então, a gente não sabe no que nós estamos votando”, afirmou.
Defesa dos debates
O prefeito também defendeu a realização de debates entre candidatos e relembrou a própria experiência nas eleições municipais.
A declaração foi feita um dia após a TV Globo cancelar o debate entre os candidatos à Presidência da República, previsto para a noite de quinta-feira, 1º. O cancelamento ocorreu depois de decisões do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do STF (Supremo Tribunal Federal) que, segundo a emissora, alteraram regras previamente acordadas com as campanhas e provocaram insegurança jurídica.
Entre as mudanças, estavam questões relacionadas à participação de candidatos e ao tratamento dado aos concorrentes que não comparecessem ao encontro.
“Eu sou prova viva da necessidade de um debate”, declarou.
Alexandre afirmou que, na eleição municipal de 2020, o debate teve influência em sua vitória. Ele voltou a defender que candidatos estejam dispostos a responder perguntas e confrontar ideias.
“Decidiu ser candidato? O candidato tem que estar pronto para responder perguntas e para enfrentar o adversário. Porque é aí que você sabe o que vai acontecer.”
Ao final, Alexandre reforçou o pedido para que os eleitores participem da votação e escolham seus candidatos.
“Eu sei que você está com o saco cheio desse negócio. Vou te falar que eu também estou. Mas a gente precisa ir votar. Escolhe”, afirmou.
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