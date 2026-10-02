O ex-prefeito de Morro Agudo Gilberto César Barbeti foi condenado a dez anos de prisão, em regime inicial fechado, por dois crimes de lavagem de dinheiro relacionados a recursos desviados das obras da Estação de Tratamento de Esgoto do município. A mulher dele, Poliana Penachiotti Barbeti, também foi condenada a quatro anos e seis meses de prisão, em regime inicial semiaberto.

A decisão foi assinada nesta quarta-feira, 30, pelo juiz Fabiano Mota Cardoso, da Vara Única de Morro Agudo. A sentença é de primeira instância, e os dois poderão recorrer em liberdade. Eventual prisão deverá ocorrer somente após o trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso.

Segundo a decisão, o casal ocultou e dissimulou a origem e a movimentação de R$ 2,7 milhões utilizados na compra da Fazenda Vale do Grotão, em Abreulândia, no Tocantins. A propriedade rural tem 959,4 hectares e foi registrada oficialmente em nome de Poliana.

Recursos teriam origem em desvios