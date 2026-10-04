Os eleitores de Franca poderão utilizar o transporte coletivo gratuitamente neste domingo, 4, dia do primeiro turno das Eleições 2026. A medida segue determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que prevê a oferta gratuita do transporte público para facilitar o acesso aos locais de votação.
Os ônibus da MoV Franca circularão sem cobrança de tarifa durante todo o dia. Entre 8h e 17h, as linhas operarão com horários de dias úteis para ampliar a oferta de viagens e atender ao aumento da demanda provocado pelo deslocamento dos eleitores.
Antes das 8h e após as 17h, o sistema seguirá a programação tradicional de domingos. Segundo a concessionária, o embarque dos passageiros será realizado pela porta dianteira dos veículos.
Os horários e itinerários podem ser consultados no site da MoV Franca e também pelo aplicativo Cittamobi.
Medida busca facilitar acesso às urnas
A gratuidade do transporte coletivo tem como objetivo garantir que os eleitores consigam chegar aos locais de votação com mais facilidade, reduzindo obstáculos de deslocamento e incentivando a participação no processo eleitoral.
A determinação vale para o primeiro turno, realizado neste domingo, 4, e também para um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Batatais terá linhas especiais gratuitas
Em Batatais, além da gratuidade, a Prefeitura preparou uma operação especial de transporte para atender os eleitores ao longo do domingo.
O serviço, que normalmente não funciona aos domingos, contará com linhas e horários específicos para garantir o deslocamento da população até os locais de votação.
Segundo a administração municipal, as rotas atenderão diferentes regiões da cidade ao longo do dia. Os horários completos e os pontos de embarque e desembarque estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura de Batatais.
A orientação para os eleitores das duas cidades é verificar com antecedência o local de votação e planejar o deslocamento para evitar imprevistos no dia da eleição.
Horários
Confira abaixo os horários previstos por itinerário em Batatais:
Rota 1
- Ana Luiza: 08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 14:30, 15:30, 17:45
- Transp. Lanchote: 08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 14:30, 15:30, 17:45
- Ayrton Senna / Mariana: 08:05, 09:35, 11:05, 13:05, 14:35, 15:35, 17:50
- Jd. Canadá / Jd. Ipês: 08:10, 09:40, 11:10, 13:10, 14:40, 15:40, 17:55
- Jd. Elena: 08:15, 09:45, 11:15, 13:15, 14:45, 15:45, 18:00
- Castelo: 08:15, 09:45, 11:15, 13:15, 14:45, 15:45, 18:00
- Centro / D. Lourdes: 08:20, 09:50, 11:20, 13:20, 14:50, 15:50, 18:05
Rota 2:
- Portal / Ant. Romagnoli / Jd. Simara: 07:30, 09:00, 10:30, 12:30, 14:00, 15:00, 17:15
- Jd. Anselmo Testa / Bosque Municipal: 07:35, 09:05, 10:35, 12:35, 14:05, 15:05, 17:20
- UPA / CAIC / Riachuelo: 07:40, 09:10, 10:40, 12:40, 14:10, 15:10, 17:25
- Rua Santos Dumont / Escola Washington: 07:45, 09:15, 10:45, 12:45, 14:15, 15:15, 17:30
- Hospital: 07:45, 09:15, 10:45, 12:45, 14:15, 15:15, 17:30
- Antiga Rodoviária / Teatro Municipal: 07:50, 09:20, 10:50, 12:50, 14:20, 15:20, 17:35
- 14 de Março / Unimed: 07:50, 09:20, 10:50, 12:50, 14:20, 15:20, 17:35
- Tomaz A. Watheley: 07:55, 09:25, 10:55, 12:55, 14:25, 15:25, 17:40
Rota 3:
- Rodoviária / Saída: 07:00, 08:30, 10:00, 12:00, 13:30, 14:30, 16:45
- Bancários / D. Romeu / A. Arantes: 07:00, 08:30, 10:00, 12:00, 13:30, 14:30, 16:45
- Veneza: 07:05, 08:35, 10:05, 12:05, 13:35, 14:35, 16:50
- A. Claret / S. Carlos / Jd. Elisa: 07:05, 08:35, 10:05, 12:05, 13:35, 14:35, 16:50
- C. Park / Av. Andradas / Centro: 07:10, 08:40, 10:10, 12:10, 13:40, 14:40, 16:55
- Riachuelo / T. Guerra: 07:15, 08:45, 10:15, 12:15, 13:45, 14:45, 17:00
- V. Lídia / Franc. Pupim / Santa Efigênia: 07:20, 08:50, 10:20, 12:20, 13:50, 14:50, 17:05
- Alvorada / Zaira Pupim / Garimpo / Araras: 07:25, 08:55, 10:25, 12:25, 13:55, 14:55, 17:10
Os horários informados são aproximados e previstos, podendo ocorrer pequenas alterações. Planeje seu trajeto com antecedência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.