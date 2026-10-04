Os eleitores de Franca poderão utilizar o transporte coletivo gratuitamente neste domingo, 4, dia do primeiro turno das Eleições 2026. A medida segue determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que prevê a oferta gratuita do transporte público para facilitar o acesso aos locais de votação.

Os ônibus da MoV Franca circularão sem cobrança de tarifa durante todo o dia. Entre 8h e 17h, as linhas operarão com horários de dias úteis para ampliar a oferta de viagens e atender ao aumento da demanda provocado pelo deslocamento dos eleitores.

Antes das 8h e após as 17h, o sistema seguirá a programação tradicional de domingos. Segundo a concessionária, o embarque dos passageiros será realizado pela porta dianteira dos veículos.