O motorista do Ford Fiesta, de 70 anos, que ficou ferido no acidente ocorrido na noite dessa quinta-feira, 1º, na rodovia João Traficante, em Franca, permanece internado na Santa Casa. Ele bateu na traseira de um micro-ônibus que havia colidido contra uma carreta.

Segundo Danilo Rosa Paula, familiar do motorista, o idoso havia saído de uma chácara nas proximidades do quilômetro 15 da rodovia e seguia em direção a Franca. Ele estaria indo buscar a cunhada no trabalho e estava sozinho no veículo.

Após ser retirado do carro e encaminhado para atendimento médico, o motorista passou por exames e relatou sentir muitas dores.