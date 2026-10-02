O motorista do Ford Fiesta, de 70 anos, que ficou ferido no acidente ocorrido na noite dessa quinta-feira, 1º, na rodovia João Traficante, em Franca, permanece internado na Santa Casa. Ele bateu na traseira de um micro-ônibus que havia colidido contra uma carreta.
Segundo Danilo Rosa Paula, familiar do motorista, o idoso havia saído de uma chácara nas proximidades do quilômetro 15 da rodovia e seguia em direção a Franca. Ele estaria indo buscar a cunhada no trabalho e estava sozinho no veículo.
Após ser retirado do carro e encaminhado para atendimento médico, o motorista passou por exames e relatou sentir muitas dores.
“Ele falou que está sentindo muita dor”, contou Danilo.
O homem teve sete costelas quebradas e sofreu perfuração no pulmão.
Sete pessoas foram socorridas
O motorista do Fiesta está entre as sete pessoas socorridas após o acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos diversos e foram encaminhadas para unidades de saúde, todas com vida.
O acidente
O acidente aconteceu no quilômetro 2 da rodovia João Traficante. Um micro-ônibus que transportava universitários de Ibiraci (MG) para uma universidade de Franca bateu na traseira de uma carreta que, segundo testemunhas, estava parada no meio da pista, no sentido Franca.
Com o impacto, a parte frontal do micro-ônibus ficou destruída. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelas equipes de resgate.
Na sequência, o Ford Fiesta que seguia logo atrás também se envolveu na colisão. O motorista ficou preso no veículo e precisou ser retirado pelos bombeiros.
O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro no local, que apresentou resultado negativo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.