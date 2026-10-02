O fim de semana será marcado por chuva e temperaturas amenas em Franca. A previsão ganha atenção especial para domingo, 4, dia do primeiro turno das Eleições 2026, quando há possibilidade de temporal.

Dados atualizados da Climatempo nesta sexta-feira, 2, indicam chuva nos três dias. A previsão, no entanto, sofreu alterações em relação aos números divulgados anteriormente, reforçando a necessidade de acompanhamento ao longo do fim de semana.

Nesta sexta-feira, Franca deve registrar temperaturas entre 19°C e 22°C. O dia terá sol entre algumas nuvens e chuva rápida, inclusive à noite, quando também há possibilidade de trovoadas. A previsão atual aponta 7,4 milímetros de chuva e 86% de probabilidade de precipitação. A umidade varia de 82% a 93%, e as rajadas de vento podem chegar a 27 km/h.

Sábado continua com chuva