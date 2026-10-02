O fim de semana será marcado por chuva e temperaturas amenas em Franca. A previsão ganha atenção especial para domingo, 4, dia do primeiro turno das Eleições 2026, quando há possibilidade de temporal.
Dados atualizados da Climatempo nesta sexta-feira, 2, indicam chuva nos três dias. A previsão, no entanto, sofreu alterações em relação aos números divulgados anteriormente, reforçando a necessidade de acompanhamento ao longo do fim de semana.
Nesta sexta-feira, Franca deve registrar temperaturas entre 19°C e 22°C. O dia terá sol entre algumas nuvens e chuva rápida, inclusive à noite, quando também há possibilidade de trovoadas. A previsão atual aponta 7,4 milímetros de chuva e 86% de probabilidade de precipitação. A umidade varia de 82% a 93%, e as rajadas de vento podem chegar a 27 km/h.
Sábado continua com chuva
Para sábado, 3, a Climatempo prevê mínima de 19°C e máxima de 24°C. O dia terá sol entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite.
A estimativa atual é de 8,3 milímetros de chuva, com 94% de probabilidade de precipitação. A umidade pode chegar a 95%.
Domingo de eleição pode ter temporal
No domingo, quando os eleitores irão às urnas, a instabilidade deve ganhar força.
A previsão atual da Climatempo indica temperaturas entre 19°C e 27°C, com 90% de possibilidade de chuva e volume estimado em 18,6 milímetros.
A tendência é de chuva pela manhã, seguida por condições para temporal durante a tarde e a noite. O vento predominante será de nordeste.
Uma nova frente fria deve se formar no domingo e avançar sobre São Paulo, aumentando a instabilidade no Estado.
Como a previsão pode sofrer alterações, principalmente quanto aos horários e volumes de chuva, quem precisar sair de casa para votar deve acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do domingo.
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