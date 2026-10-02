A Justiça de Franca marcou para 18 de outubro a audiência de instrução e julgamento do processo contra uma idosa de 69 anos acusada de injúria racial contra uma agente da Área Azul, de 28 anos. O caso aconteceu em 6 de julho, na região Central da cidade.

A audiência foi marcada após denúncia apresentada pela 6ª Promotoria de Justiça de Franca. A decisão é assinada pelo juiz Ewerton Meirelis Gonçalves.

Segundo a denúncia, Sonia Aparecida Dias Avila teria ofendido a agente durante uma discussão relacionada à fiscalização do estacionamento rotativo.