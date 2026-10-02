02 de outubro de 2026
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INJÚRIA RACIAL

Justiça marca julgamento de idosa suspeita de racismo em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/Arquivo/GCN
As partes foram conduzidas para CPJ de Franca no dia dos fatos
As partes foram conduzidas para CPJ de Franca no dia dos fatos

A Justiça de Franca marcou para 18 de outubro a audiência de instrução e julgamento do processo contra uma idosa de 69 anos acusada de injúria racial contra uma agente da Área Azul, de 28 anos. O caso aconteceu em 6 de julho, na região Central da cidade.

A audiência foi marcada após denúncia apresentada pela 6ª Promotoria de Justiça de Franca. A decisão é assinada pelo juiz Ewerton Meirelis Gonçalves.

Segundo a denúncia, Sonia Aparecida Dias Avila teria ofendido a agente durante uma discussão relacionada à fiscalização do estacionamento rotativo.

O desentendimento teria começado após a idosa não efetuar o pagamento de um período excedente da Área Azul. Durante a discussão, segundo a acusação, ela teria dirigido à agente a frase: “Tinha que ser preta mesmo”.

A agente também relatou que a mulher teria tentado deixar o local com o veículo, mesmo após ser orientada a aguardar.

Idosa foi presa em flagrante

A Polícia Militar foi acionada e conduziu a idosa, a agente e testemunhas até a CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Sonia foi presa em flagrante por injúria racial e permaneceu à disposição da Justiça. No dia seguinte, foi colocada em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares e, desde então, responde ao processo em liberdade.

Audiência será em 18 de outubro

A audiência de instrução e julgamento está marcada para 18 de outubro. Nessa etapa, deverão ser ouvidas as partes e testemunhas do processo.

A acusada ainda não foi julgada, e a responsabilidade criminal será definida pela Justiça no decorrer da ação penal.

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