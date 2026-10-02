A Justiça de Franca marcou para 18 de outubro a audiência de instrução e julgamento do processo contra uma idosa de 69 anos acusada de injúria racial contra uma agente da Área Azul, de 28 anos. O caso aconteceu em 6 de julho, na região Central da cidade.
A audiência foi marcada após denúncia apresentada pela 6ª Promotoria de Justiça de Franca. A decisão é assinada pelo juiz Ewerton Meirelis Gonçalves.
Segundo a denúncia, Sonia Aparecida Dias Avila teria ofendido a agente durante uma discussão relacionada à fiscalização do estacionamento rotativo.
O desentendimento teria começado após a idosa não efetuar o pagamento de um período excedente da Área Azul. Durante a discussão, segundo a acusação, ela teria dirigido à agente a frase: “Tinha que ser preta mesmo”.
A agente também relatou que a mulher teria tentado deixar o local com o veículo, mesmo após ser orientada a aguardar.
Idosa foi presa em flagrante
A Polícia Militar foi acionada e conduziu a idosa, a agente e testemunhas até a CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Sonia foi presa em flagrante por injúria racial e permaneceu à disposição da Justiça. No dia seguinte, foi colocada em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares e, desde então, responde ao processo em liberdade.
Audiência será em 18 de outubro
A audiência de instrução e julgamento está marcada para 18 de outubro. Nessa etapa, deverão ser ouvidas as partes e testemunhas do processo.
A acusada ainda não foi julgada, e a responsabilidade criminal será definida pela Justiça no decorrer da ação penal.
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