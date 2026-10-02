Um motoboy sofreu uma fratura exposta em uma das pernas após se envolver em um acidente de trânsito na noite dessa quinta-feira, 1º, na rua Couto Magalhães, na altura do Jardim Consolação, em Franca.

A colisão aconteceu nas proximidades de um semáforo. A motocicleta atingiu a parte frontal de um Fiat Palio. As circunstâncias que provocaram o acidente ainda deverão ser investigadas.

O motociclista foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Franca. Devido à gravidade da fratura, ele deveria passar por um procedimento cirúrgico.