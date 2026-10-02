Uma moto foi furtada por dois criminosos na noite desta quinta-feira, 1º, na rua Santa Catarina, no Jardim Bethânia, na região Leste de Franca.
Câmeras de segurança registraram o furto. Pelas imagens, é possível ver que um homem se aproxima da motocicleta e tenta quebrar o tambor da ignição para dar partida.
O criminoso tenta várias vezes, mas não consegue ligar a moto. O comparsa, que estava em outra motocicleta, se aproxima e ajuda a levar o veículo, empurrando-o.
A moto furtada é uma Honda Titan, com placa UGR-2S68.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso deverá ser investigado. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o 190 da Polícia Militar ou 181 do Disque-Denúncia.
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