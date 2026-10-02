Uma moto foi furtada por dois criminosos na noite desta quinta-feira, 1º, na rua Santa Catarina, no Jardim Bethânia, na região Leste de Franca.

Câmeras de segurança registraram o furto. Pelas imagens, é possível ver que um homem se aproxima da motocicleta e tenta quebrar o tambor da ignição para dar partida.

O criminoso tenta várias vezes, mas não consegue ligar a moto. O comparsa, que estava em outra motocicleta, se aproxima e ajuda a levar o veículo, empurrando-o.