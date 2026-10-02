02 de outubro de 2026
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Moto é furtada no Jardim Bethânia em Franca e câmeras registram

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
Dupla foi flagrada por câmeras de segurança furtando moto
Dupla foi flagrada por câmeras de segurança furtando moto

Uma moto foi furtada por dois criminosos na noite desta quinta-feira, 1º, na rua Santa Catarina, no Jardim Bethânia, na região Leste de Franca.

Câmeras de segurança registraram o furto. Pelas imagens, é possível ver que um homem se aproxima da motocicleta e tenta quebrar o tambor da ignição para dar partida.

O criminoso tenta várias vezes, mas não consegue ligar a moto. O comparsa, que estava em outra motocicleta, se aproxima e ajuda a levar o veículo, empurrando-o.

A moto furtada é uma Honda Titan, com placa UGR-2S68.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso deverá ser investigado. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o 190 da Polícia Militar ou 181 do Disque-Denúncia.

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