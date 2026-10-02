Veja o obituário desta sexta-feira, 2, em Franca:
Nome: Dirce Parra Simon
Idade: 87 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Antônio de Freitas Diniz
Idade: 84 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Therezinha Candida de Oliveira Menegueti
Idade: 97 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
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