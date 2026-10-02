Um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Aeroporto, em Franca, durante a Operação Adaga, na noite dessa quinta-feira, 1º.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Denizar Trevisani, quando visualizou dois homens em contato suspeito. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos fugiram em sentidos opostos.
Os policiais deram prioridade à abordagem do suspeito que carregava uma sacola plástica. Na busca pessoal, foram localizados diversos eppendorfs de cocaína, além de várias porções de maconha dentro da sacola.
Ainda segundo a corporação, ao retornar ao ponto inicial do encontro dos suspeitos, a equipe fez varreduras pelas imediações e encontrou outra sacola contendo porções de maconha escondida no interior de um cavalete de água.
O suspeito e todo o material apreendido foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde foi preso em flagrante.
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