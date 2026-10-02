Um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Aeroporto, em Franca, durante a Operação Adaga, na noite dessa quinta-feira, 1º.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Denizar Trevisani, quando visualizou dois homens em contato suspeito. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos fugiram em sentidos opostos.

Os policiais deram prioridade à abordagem do suspeito que carregava uma sacola plástica. Na busca pessoal, foram localizados diversos eppendorfs de cocaína, além de várias porções de maconha dentro da sacola.