02 de outubro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito foge com sacola de drogas e acaba preso em Franca

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Criminoso foi levado para a Central de Polícia Judiciária
Criminoso foi levado para a Central de Polícia Judiciária

Um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Aeroporto, em Franca, durante a Operação Adaga, na noite dessa quinta-feira, 1º. 

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Denizar Trevisani, quando visualizou dois homens em contato suspeito. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos fugiram em sentidos opostos.

Os policiais deram prioridade à abordagem do suspeito que carregava uma sacola plástica. Na busca pessoal, foram localizados diversos eppendorfs de cocaína, além de várias porções de maconha dentro da sacola.

Ainda segundo a corporação, ao retornar ao ponto inicial do encontro dos suspeitos, a equipe fez varreduras pelas imediações e encontrou outra sacola contendo porções de maconha escondida no interior de um cavalete de água.

O suspeito e todo o material apreendido foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde foi preso em flagrante.

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