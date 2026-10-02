A Polícia Militar prendeu 11 pessoas em flagrante durante a Operação Adaga, que aconteceu em Franca e outros 22 municípios que integram a área do 15º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) nesta semana pré-Eleições 2026. A ação teve como foco principal o combate aos crimes contra o patrimônio e a captura de foragidos da Justiça nos dias que antecederam o pleito eleitoral.

De acordo com a Polícia Militar, o balanço aponta a realização de 1.710 abordagens a pessoas, além da fiscalização de 1.131 veículos e 80 pontos de bloqueio montados nas rodovias e vias da região. O trabalho também incluiu a vistoria de 405 motocicletas e 16 estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes.

Ainda segundo a corporação, a operação resultou em 11 prisões em flagrante, na captura de nove pessoas que estavam com mandados de prisão em aberto e na apreensão de um adolescente.