A Câmara Municipal de Franca homenageou, na noite desta quinta-feira, 1º, a trajetória de José Mercuri, ex-vereador que dedicou 39 anos ao Legislativo francano. Um busto do ex-parlamentar foi apresentado durante a cerimônia e ficará no prédio da Câmara. O evento reuniu familiares, autoridades, ex-vereadores e cerca de 60 pessoas.

Da vida no campo à política

Nascido em 30 de novembro de 1925, na Fazenda Cotia, em Franca, José Mercuri era filho de Ricardo Mercuri e Alice Ferretti e um dos seis filhos do casal. A infância foi marcada pelo trabalho no campo.

José estudou até o quarto ano primário e, ainda jovem, conciliava o trabalho durante o dia com os estudos à noite, quando recebeu auxílio de uma pessoa que se dispôs a ensiná-lo.