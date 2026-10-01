A Câmara Municipal de Franca homenageou, na noite desta quinta-feira, 1º, a trajetória de José Mercuri, ex-vereador que dedicou 39 anos ao Legislativo francano. Um busto do ex-parlamentar foi apresentado durante a cerimônia e ficará no prédio da Câmara. O evento reuniu familiares, autoridades, ex-vereadores e cerca de 60 pessoas.
Da vida no campo à política
Nascido em 30 de novembro de 1925, na Fazenda Cotia, em Franca, José Mercuri era filho de Ricardo Mercuri e Alice Ferretti e um dos seis filhos do casal. A infância foi marcada pelo trabalho no campo.
José estudou até o quarto ano primário e, ainda jovem, conciliava o trabalho durante o dia com os estudos à noite, quando recebeu auxílio de uma pessoa que se dispôs a ensiná-lo.
Na Fazenda Sobradinho, conheceu Maria Alves. O relacionamento começou durante encontros e brincadeiras e se transformou em namoro. Os dois se casaram em 10 de abril de 1943, quando José tinha 17 anos.
Com a chegada dos filhos e o aumento das dificuldades financeiras, José deixou o campo em busca de melhores condições para a família. Na cidade, abriu uma pequena mercearia, mas posteriormente mudou de atividade.
De comerciante a taxista
A aproximação com um entregador de pães foi decisiva para que José aprendesse a dirigir. Em 1955, obteve a primeira Carteira Nacional de Habilitação e passou a trabalhar como taxista, depois de deixar o pequeno comércio.
A profissão o tornou uma figura conhecida em Franca.
A proximidade com a população antecedeu sua entrada na política. Ele se candidatou pela primeira vez a vereador em setembro de 1963 e foi eleito entre os mais votados.
José Mercuri permaneceu por 39 anos no Legislativo francano e presidiu a Câmara em dois períodos: 1973 e 1974 e, posteriormente, 1989 e 1990.
“Política é a arte de servir o povo”
Sobrinho do homenageado, o atual vereador Donizete da Farmácia (MDB) afirmou que a cerimônia representou um momento de orgulho e emoção para a família.
“Ele foi vereador durante 39 anos. E os primeiros mandatos não tinham nem remuneração. Tinha que fazer por amor, por dedicação mesmo”, afirmou.
Donizete também destacou a importância de recuperar histórias de antigos representantes políticos para as novas gerações.
“Nós precisamos resgatar essas pessoas antigas para passar esse lado bom para os políticos novos, para eles entenderem o que é política. Política é a arte de servir o povo, não tirar por meio próprio”, disse.
O vereador afirmou ainda que a homenagem representa uma forma de manter viva a trajetória de José Mercuri, que também dá nome a um espaço da Câmara Municipal.
Ex-prefeito lembra atuação junto aos mais necessitados
O ex-prefeito Sidney Rocha também participou da homenagem e ressaltou a atuação de José Mercuri junto à população.
“Todos os vereadores deveriam estar aqui para saber a história de um homem que viveu a vida prestando serviço para os mais necessitados, para os mais carentes”, afirmou.
Para Sidney, a atuação política deveria estar ligada à prestação de serviços à população mais vulnerável.
“A política só tem lógica de existir para prestar serviço para os mais carentes, para os mais necessitados”, declarou.
Alexandre Ferreira recorda episódio da Vigilância
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) também falou sobre a convivência com José Mercuri. Segundo ele, quando começou a trabalhar na Prefeitura, em 1992, Mercuri já era vereador.
Alexandre contou um episódio relacionado à atuação de José na Vigilância, envolvendo um papagaio mantido em uma padaria.
“Ele olhava em mim e falava assim: ‘A gente precisa ajudar. A gente precisa olhar para ele diferente. A gente precisa entender o que ele está passando. A gente precisa entender o que ele precisa’”, relatou.
Para o prefeito, essa postura estava relacionada à forma como José enxergava as necessidades das pessoas.
“A política só é válida e só nos traz cumprimento de missão quando ela é feita para a gente melhorar a vida das pessoas. Simples assim”, afirmou.
Ferreira também destacou a influência de José sobre familiares e pessoas que conviveram com ele, citando a presença de filhos e do sobrinho na política.
“A gente se torna uma pessoa melhor quando a gente dá exemplo e quando a gente cria líderes melhores do que a gente”, disse.
Busto ficará na Câmara
A cerimônia começou por volta das 20h e também contou com a presença do radialista Valdes Rodrigues, do vice-prefeito Everton de Paula (Republicanos) e dos vereadores Marcelo Tidy (MDB), Marco Garcia (PP) e Donizete da Farmácia.
O evento reuniu ainda ex-vereadores e pessoas ligadas à trajetória política do município.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.