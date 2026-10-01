Um micro-ônibus que transportava universitários de Ibiraci (MG) deixou feridos após bater na traseira de uma carreta na noite desta quinta-feira, 1º, no quilômetro 2 da rodovia João Traficante, em Franca. Um Ford Fiesta que seguia logo atrás também se envolveu no acidente.
Segundo testemunhas, a carreta estava parada no meio da pista, no sentido Franca, por motivos que ainda serão esclarecidos. O motorista do micro-ônibus, que seguia de Ibiraci para uma universidade de Franca, não conseguiu evitar a colisão.
Com o impacto, a parte da frente do micro-ônibus ficou destruída. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelas equipes de resgate. O motorista do Fiesta também ficou preso e precisou ser retirado do veículo.
Passageiros feridos
Alguns passageiros do micro-ônibus tiveram ferimentos leves. Uma estudante sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrida em estado de choque.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar estão no local para atender as vítimas e registrar a ocorrência.
As duas pistas da rodovia João Traficante estão interditadas para o atendimento do acidente.
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