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URGENTE

Acidente com ônibus de universitários deixa feridos em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Corpo de Bombeiros durante atendimento às vítimas da batida na rodovia João Traficante, em Franca
Corpo de Bombeiros durante atendimento às vítimas da batida na rodovia João Traficante, em Franca

Um micro-ônibus que transportava universitários de Ibiraci (MG) deixou feridos após bater na traseira de uma carreta na noite desta quinta-feira, 1º, no quilômetro 2 da rodovia João Traficante, em Franca. Um Ford Fiesta que seguia logo atrás também se envolveu no acidente.

Segundo testemunhas, a carreta estava parada no meio da pista, no sentido Franca, por motivos que ainda serão esclarecidos. O motorista do micro-ônibus, que seguia de Ibiraci para uma universidade de Franca, não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, a parte da frente do micro-ônibus ficou destruída. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelas equipes de resgate. O motorista do Fiesta também ficou preso e precisou ser retirado do veículo.

Passageiros feridos

Alguns passageiros do micro-ônibus tiveram ferimentos leves. Uma estudante sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrida em estado de choque.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar estão no local para atender as vítimas e registrar a ocorrência.

As duas pistas da rodovia João Traficante estão interditadas para o atendimento do acidente.

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