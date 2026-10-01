As obras da nova Creche-Escola do Residencial Samel Park, na região Norte de Franca, avançaram para a montagem das primeiras colunas da estrutura. Parte dos baldrames já foi concluída, enquanto as equipes seguem com os trabalhos de fundação e preparação da construção.

Nova estrutura

A unidade está sendo construída em uma área entre as ruas Heitor dos Prazeres, José Cano Vergara Pereira e Raimundo de Oliveira. O investimento é de aproximadamente R$ 7 milhões, com recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal.

Projetada para atender até 170 crianças em período integral, a creche receberá alunos de 4 meses a 5 anos e 11 meses, do Berçário I à Fase II.