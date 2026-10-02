A Justiça concedeu a guarda definitiva dos filhos de Tatiane Cintra dos Santos Cardozo, professora e orientadora educacional de 42 anos que morreu em Franca, à irmã mais velha das crianças, também filha de Tatiane. A informação foi confirmada ao GCN por Fabiana Cintra, irmã da vítima.

Segundo Fabiana, com a decisão, o pai das crianças, William Ferreira Cardozo, de 40 anos, poderá manter contato com os filhos apenas por chamadas de vídeo, às quartas-feiras e aos sábados, durante 30 minutos em cada dia. Não foram autorizadas visitas presenciais.

A definição da guarda é mais um desdobramento envolvendo a família de Tatiane, que morreu em 20 de abril de 2025. A Polícia Civil concluiu a investigação da morte com o indiciamento de William por feminicídio. O caso foi encaminhado à Justiça e ele responde em liberdade.