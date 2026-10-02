O Big Compra Supermercados realiza nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, um Plantão de Entrevistas de Emprego em Franca. A ação começa às 9h e reúne cerca de 40 oportunidades para diferentes setores do supermercado.

O atendimento será realizado na rua Sebastião Mantovani, no bairro Cambuí. Os interessados devem comparecer ao local com o currículo em mãos. As entrevistas serão feitas presencialmente pela equipe do Big Compra.

Segundo a empresa, a maior demanda atualmente é por profissionais para cargos técnicos, como padeiros, confeiteiros e açougueiros. A faixa salarial varia de acordo com o cargo.