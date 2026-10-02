O Big Compra Supermercados realiza nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, um Plantão de Entrevistas de Emprego em Franca. A ação começa às 9h e reúne cerca de 40 oportunidades para diferentes setores do supermercado.
O atendimento será realizado na rua Sebastião Mantovani, no bairro Cambuí. Os interessados devem comparecer ao local com o currículo em mãos. As entrevistas serão feitas presencialmente pela equipe do Big Compra.
Segundo a empresa, a maior demanda atualmente é por profissionais para cargos técnicos, como padeiros, confeiteiros e açougueiros. A faixa salarial varia de acordo com o cargo.
Além do salário, a empresa oferece benefícios como convênio médico, convênio odontológico, Medicar, convênio para compras, cartão premiação, kit gestante e acesso ao Sesc.
Inicialmente, o processo de contratação para a nova loja na zona norte de Franca contava com 118 vagas abertas. Com o avanço das seleções e contratações realizadas, aproximadamente 40 oportunidades permanecem disponíveis.
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