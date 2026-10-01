Um jovem de 21 anos foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira, 1º, em Barretos (SP), suspeito de envolvimento em uma dupla tentativa de homicídio ocorrida no último sábado, 26, no bairro Marília.
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu após um desentendimento entre vizinhos. Duas pessoas foram agredidas com golpes de um pedaço de madeira, principalmente na região da cabeça.
Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e precisou levar cerca de 25 pontos. A outra teve traumatismo craniano e chegou a ficar internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais apreenderam um pedaço de madeira de aproximadamente 1,5 metro, que teria sido utilizado nas agressões.
Após a investigação, a Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva do suspeito. O pedido foi aceito pela 1ª Vara Criminal de Barretos.
O jovem foi localizado por policiais da Central de Polícia Judiciária na manhã desta quinta-feira e levado para a unidade policial. Depois dos procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.
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