O câncer de mama pode ser influenciado por diferentes fatores, mas parte dos casos está relacionada a hábitos que podem ser modificados. Durante o Outubro Rosa, o Hospital do Câncer de Franca reforça a importância da prevenção, da atenção às mudanças no corpo e do diagnóstico precoce da doença.

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), cerca de 17% dos casos de câncer de mama podem ser prevenidos por meio de hábitos relacionados ao estilo de vida. Entre as medidas estão manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente, manter um peso saudável, não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. A amamentação, quando possível, também está associada à redução do risco.