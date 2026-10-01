Uma adolescente de 13 anos foi atropelada por um furgão na avenida Presidente Vargas, em frente à Escola Estadual "Dr. João Marciano de Almeida", em Franca, na tarde desta quinta-feira, 1°.
Segundo as primeiras informações, a criança teria sido atingida e, inicialmente, se encontraria desacordada e de bruços na via.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar os primeiros socorros.
O motorista da van disse que a menina, que é estudante da 8ª série, estava fora da faixa.
*texto em atualização
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