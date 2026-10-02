A dois dias do primeiro turno das Eleições 2026, o e-Título, versão digital do título eleitoral, reúne novas funcionalidades para facilitar o acesso dos eleitores aos serviços da Justiça Eleitoral. A votação acontece neste domingo, 4.
Gratuito e disponível para celulares e tablets com Android e iOS, o aplicativo permite consultar dados eleitorais, local de votação, emitir certidões, justificar ausência e acessar outros serviços.
Uma das novidades da versão lançada para as eleições deste ano é a sincronização em tempo real com solicitações realizadas pelo Título Net. Com isso, o eleitor pode acompanhar pelo próprio aplicativo o andamento de pedidos encaminhados à Justiça Eleitoral.
A atualização também ampliou a integração dos serviços eleitorais, incluindo pagamento de débitos por Pix ou cartão e emissão de certidões diretamente pelo aplicativo.
e-Título pode ser usado para votar?
Sim, mas há uma condição. O e-Título pode ser apresentado como documento de identificação na seção eleitoral quando exibir a fotografia do eleitor, disponível para quem possui biometria cadastrada.
O eleitor não precisa, porém, apresentar o título eleitoral para votar. Também são aceitos documentos oficiais com foto, como RG, identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho física e CNH.
O aplicativo também permite consultar antecipadamente a zona e a seção eleitoral por meio da opção “Onde Votar”. A Justiça Eleitoral recomenda que essa conferência seja feita antes de o eleitor sair de casa.
Justificativa também pode ser feita pelo aplicativo
Quem não comparecer à votação pode utilizar o e-Título para justificar a ausência, conforme as regras da Justiça Eleitoral. O serviço está entre as funcionalidades disponíveis no aplicativo para as eleições deste ano.
Para 2026, o TSE informou ainda que, diferentemente de eleições anteriores, o aplicativo poderá ser baixado inclusive no próprio dia da votação. O Tribunal afirma ter reforçado a infraestrutura para manter o serviço disponível durante o primeiro e o segundo turnos.
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