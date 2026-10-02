A dois dias do primeiro turno das Eleições 2026, o e-Título, versão digital do título eleitoral, reúne novas funcionalidades para facilitar o acesso dos eleitores aos serviços da Justiça Eleitoral. A votação acontece neste domingo, 4.

Gratuito e disponível para celulares e tablets com Android e iOS, o aplicativo permite consultar dados eleitorais, local de votação, emitir certidões, justificar ausência e acessar outros serviços.

Uma das novidades da versão lançada para as eleições deste ano é a sincronização em tempo real com solicitações realizadas pelo Título Net. Com isso, o eleitor pode acompanhar pelo próprio aplicativo o andamento de pedidos encaminhados à Justiça Eleitoral.