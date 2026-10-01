01 de outubro de 2026
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CASO DE POLÍCIA

Encontro de R$ 4,5 mil em motel termina em confusão em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Ariane Jud/GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca
Central de Polícia Judiciária de Franca

Uma mulher de 33 anos procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira, 30, após afirmar ter sido vítima de um golpe durante um encontro em Franca. Segundo o relato, ela viajou de uma cidade de Minas Gerais até o município após combinar um encontro por R$ 4.500 com um homem de 45 anos.

De acordo com a mulher, o homem teria se apresentado inicialmente como “Cássio” e afirmado ser um empresário na cidade. Durante o contato, os dois teriam combinado o valor de R$ 4.500 pelo encontro.

Após chegar a Franca, os dois se encontraram e seguiram para um motel no veículo da própria mulher. No estabelecimento, o homem teria alegado que estava sem a carteira e que não conseguiria pagar as despesas.

A mulher afirmou à polícia que acabou pagando R$ 185, enquanto o homem teria contribuído com R$ 120. Diante da situação, ela teria informado que acionaria a Polícia Militar.

Ainda segundo o relato, o homem teria se exaltado e passado a proferir ofensas contra ela. A mulher deixou o local e procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência.

O caso foi registrado como estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. As circunstâncias e a versão apresentada pela mulher deverão ser apuradas durante a investigação.

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