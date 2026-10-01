Uma mulher de 33 anos procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira, 30, após afirmar ter sido vítima de um golpe durante um encontro em Franca. Segundo o relato, ela viajou de uma cidade de Minas Gerais até o município após combinar um encontro por R$ 4.500 com um homem de 45 anos.

De acordo com a mulher, o homem teria se apresentado inicialmente como “Cássio” e afirmado ser um empresário na cidade. Durante o contato, os dois teriam combinado o valor de R$ 4.500 pelo encontro.

Após chegar a Franca, os dois se encontraram e seguiram para um motel no veículo da própria mulher. No estabelecimento, o homem teria alegado que estava sem a carteira e que não conseguiria pagar as despesas.